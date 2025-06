La Epic Sale de Maxon llega el 16 de junio

Maxon, fabricante de software potente y accesible para creadores que trabajan en diseño 2D y 3D, gráficos animados, efectos visuales, juegos y mucho más, ha anunciado hoy el regreso de sus esperadas rebajas. A partir del lunes 16 de junio (00:00 PDT / 09:00 CEST / 16:00 JST) y hasta el miércoles 18 de junio (fin de rebajas 23:59 PDT / 08:59 CEST / 15:59 JST), todos los nuevos suscriptores tendrán acceso a grandes descuentos: 40% de descuento en nuevas suscripciones anuales a Maxon One y 30% de descuento en nuevas suscripciones anuales a productos individuales. Son tres días para beneficiarse de un ahorro de hasta 500,00 $ o más en todo el paquete* de herramientas profesionales de efectos visuales, animación 3D y escultura digital de Maxon.

Las rebajas de Maxon son una oportunidad ideal para que los recién llegados se hagan con herramientas de calidad industrial y eleven su potencial creativo. Para adquirir un nuevo Maxon One o una suscripción a un producto individual, se puede visitar https://www.maxon.net/buy. Los descuentos se aplicarán automáticamente mientras dure la venta.

Maxon One es el conjunto de herramientas elegido por los artistas galardonados que quieren dar vida a sus ideas en el cine, la televisión, los videojuegos, la arquitectura, el diseño de productos y todo lo demás. El paquete de herramientas, líder en el sector, incluye el software de modelado, animación 3D, simulación y renderizado Cinema 4D; ZBrush para escritorio y iPad, una solución de escultura y pintura digital ganadora de un Oscar; la variada gama Red Giant de herramientas de edición, diseño de movimiento y realización de películas, entre las que se incluyen Universe y Maxon Studio; y Redshift, el potente renderizador acelerado por GPU de Maxon creado para la producción de alta gama y un rendimiento ultrarrápido.

En la versión de junio, Maxon se complace en presentar nuevas y potentes características en todo su ecosistema. Cinema 4D 2025.3 introduce nuevas y potentes Simulaciones de Líquidos, perfectamente integradas en su sistema de Simulación Unificada. Optimiza el pipeline con soporte UDIM, que permite a los artistas construir y trabajar eficazmente con mallas donde el texturizado se optimiza mediante la definición de múltiples mosaicos UV. Acceda a un amplio mundo de plantas de alta calidad con las nuevas Plantas Laubwerk y utilice la potente Búsqueda AI de Maxon para encontrar el activo que necesita en cuestión de segundos.

Redshift para Cinema 4D recibe atributos editables por punto en las curvas de pelo, soporte de previsualización de texturas UDIM y representación mejorada de materiales en el panel de vista, mientras que las versiones para Houdini y Maya añaden mejoras significativas en el flujo de trabajo de procedimientos en USD con el objetivo de hacer la vida más fácil a los artistas 3D. Además, todas las versiones de Redshift reciben mejoras en la calidad de las nubes de alta densidad y la niebla renderizada con el sombreador Volumen estándar, y el nuevo AOV de oclusión ambiental simplificado para la configuración instantánea de AO de fotograma completo con el lanzamiento de Redshift 2025.5.

Además, el nuevo panel Crear de Maxon Studio permite a las cadenas y marcas desarrollar sus propias plantillas que permiten a los artistas crear fácilmente gráficos animados personalizados perfectamente alineados con la guía de estilo. Éstas se combinan con cientos de plantillas proporcionadas para ofrecer a los editores y compositores toneladas de opciones creativas impulsadas por Red Giant. Ahora es el momento perfecto para actualizar tus herramientas: aprovecha las rebajas de junio de Maxon y consigue más por menos.

* Los precios promocionales no incluyen impuestos y, si procede, se aplicarán en el momento de pagar. Oferta válida hasta el 18 de junio de 2025. Sólo para nuevas suscripciones anuales. Los descuentos no son aplicables a suscripciones de renovación, licencias RLM, licencias educativas, Forger y paquetes Maxon One + Adobe. Se aplican las condiciones.

Maxon ofrece soluciones de software potentes y accesibles para los creadores de contenidos que trabajan en diseño 2D y 3D, motion graphics, efectos visuales y visualización. Las líneas de productos incluyen la galardonada suite Cinema 4D de modelado 3D, simulación y tecnología de animación; la diversa línea Red Giant de edición revolucionaria, diseño de movimiento y herramientas de filmación; la vanguardia, el renderizador Redshift increíblemente rápido; y ZBrush, la escultura digital estándar de la industria y la solución de pintura disponible en el escritorio y en el iPad.