El calor extremo o la desconexión, factores que afectan a los tratamientos médicos en verano, según Ti-Medi

El verano es sinónimo de calor, vacaciones y desconexión. Sin embargo, esta combinación también puede pasar factura a la salud, especialmente cuando se trata de mantener la adherencia a los tratamientos médicos. La ruptura con la rutina, los viajes, los cambios de horarios y, en general, un estilo de vida menos estructurado durante los meses estivales puede provocar olvidos o interrupciones en la toma regular de la medicación.

Por ello, conviene anticiparse a estos factores y contar con herramientas que ayuden a mantener el tratamiento bajo control, incluso en vacaciones. En este contexto, los expertos de Ti-Medi, compañía líder en el sur de Europa en la fabricación y distribución de soluciones tecnológicas para la gestión del Sistema Personalizado de Dosificación (SPD), han identificado las principales causas que afectan la adherencia médica durante los meses estivales:

Las altas temperaturas agravan ciertos síntomas clínicos y pueden interferir directamente en la eficacia y seguridad de algunos tratamientos. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) advierte que el calor extremo es un factor especialmente relevante en terapias prolongadas o en pacientes polimedicados, principalmente en personas mayores. Durante una ola de calor, algunos fármacos pueden favorecer el agotamiento, la deshidratación o, incluso, el golpe de calor. Y todo apunta a que este verano habrá que estar aún más atentos. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), mayo de 2025 ha sido el más cálido en España desde que existen registros, con temperaturas medias muy por encima de lo habitual, lo que anticipa una temporada estival especialmente exigente para quienes deben seguir tratamientos médicos continuados.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) advierte que el calor extremo es un factor especialmente relevante en terapias prolongadas o en pacientes polimedicados, principalmente en personas mayores. Durante una ola de calor, algunos fármacos pueden favorecer el agotamiento, la deshidratación o, incluso, el golpe de calor. Y todo apunta a que este verano habrá que estar aún más atentos. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), mayo de 2025 ha sido el más cálido en España desde que existen registros, con temperaturas medias muy por encima de lo habitual, lo que anticipa una temporada estival especialmente exigente para quienes deben seguir tratamientos médicos continuados. El cerebro «vacacional» minimiza las señales de alerta internas. Durante el verano, la mente adopta una actitud más relajada debido a la ruptura de la rutina y el deseo de desconexión, lo que provoca que el cerebro minimice las señales internas que normalmente recuerdan tomar la medicación. Una realidad que está respaldada por diversos estudios como el denominado « Medication Management Strategies to Support Medication Adherence: Interview Study With Older Adults» , publicado en la revista Interactive Journal of Medical Research , donde se señala que la alteración inesperada de los hábitos y los viajes son las principales causas de incumplimiento en la medicación en los pacientes mayores

Durante el verano, la mente adopta una actitud más relajada debido a la ruptura de la rutina y el deseo de desconexión, lo que provoca que el cerebro minimice las señales internas que normalmente recuerdan tomar la medicación. Una realidad que está respaldada por diversos estudios como el denominado « , publicado en la revista , donde se señala que la alteración inesperada de los hábitos y los viajes son las principales causas de incumplimiento en la medicación en los pacientes mayores Algunos alimentos veraniegos interfieren con la absorción. Durante el verano, el consumo de ciertos alimentos y bebidas típicos de la temporada, como el zumo de pomelo, lácteos, alcohol o alimentos muy grasos, puede interferir con la absorción de algunos medicamentos, lo que puede reducir la eficacia del tratamiento o aumentar el riesgo de efectos secundarios. Además, la variabilidad en los horarios de comida puede alterar aún más la ingesta adecuada de la medicación, dificultando que el paciente mantenga una adherencia óptima.

Durante el verano, el consumo de ciertos alimentos y bebidas típicos de la temporada, como el zumo de pomelo, lácteos, alcohol o alimentos muy grasos, puede interferir con la absorción de algunos medicamentos, lo que puede reducir la eficacia del tratamiento o aumentar el riesgo de efectos secundarios. Además, la variabilidad en los horarios de comida puede alterar aún más la ingesta adecuada de la medicación, dificultando que el paciente mantenga una adherencia óptima. Menor consulta médica por ausencia del profesional habitual . Durante el verano, muchos pacientes se enfrentan a la dificultad de contactar con su médico de referencia, que puede estar de vacaciones o con agenda limitada. Esta situación reduce el seguimiento y la supervisión directa de los tratamientos, y complica la resolución de dudas o la adaptación de la medicación a nuevas circunstancias. Todo ello incrementa el riesgo de olvidos, errores o complicaciones en un periodo en el que mantener la adherencia ya es de por sí más difícil.

. Durante el verano, muchos pacientes se enfrentan a la dificultad de contactar con su médico de referencia, que puede estar de vacaciones o con agenda limitada. Esta situación reduce el seguimiento y la supervisión directa de los tratamientos, y complica la resolución de dudas o la adaptación de la medicación a nuevas circunstancias. Todo ello incrementa el riesgo de olvidos, errores o complicaciones en un periodo en el que mantener la adherencia ya es de por sí más difícil. El «efecto testigo» desaparece fuera del entorno habitual, poniendo en riesgo la adherencia terapéutica. Durante la rutina diaria, el entorno y las personas que rodean al paciente actúan como recordatorios naturales para tomar la medicación. Sin embargo, en vacaciones o viajes, al cambiar de ambiente y perder esos «testigos» cotidianos, como familiares, compañeros o hábitos asociados, es más fácil olvidar dosis o alterar los horarios.

La Inteligencia Artificial, clave fundamental para mantener la adherencia en periodos de vacaciones y calor extremo

Ante este escenario de menor supervisión médica, interrupciones en la rutina y mayor riesgo de olvidos, la Inteligencia Artificial se ha convertido en una aliada fundamental para mantener la adherencia a los tratamientos durante las vacaciones. Mediante aplicaciones y dispositivos inteligentes, ofrece recordatorios personalizados, se adapta a cambios de horario y clima, y facilita información sobre la correcta conservación y toma de medicamentos. Además, analiza patrones de comportamiento para anticipar olvidos, recomienda cuidados en situaciones como el calor extremo y detecta signos tempranos de complicaciones gracias al monitoreo en tiempo real de síntomas y datos de salud. De hecho, según datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 66% de los españoles considera que la inteligencia artificial puede ser una aliada beneficiosa en el ámbito de la medicina y la salud, reflejando una creciente confianza social en estas tecnologías como herramientas clave para mejorar el cuidado y seguimiento de los pacientes.

«Con la llegada del verano, nuestras rutinas cambian mucho: los viajes, las vacaciones y el calor hacen que sea más fácil olvidar la medicación o no seguirla al pie de la letra. Esto puede ser un riesgo para la salud, especialmente para quienes toman varios tratamientos de forma simultánea o medicamentos sensibles al calor. Por eso, la tecnología se vuelve un gran aliado para mantener la adherencia. Dispositivos como Savioo Home, que utilizan tecnología OCR para reconocer la fecha y hora de cada dosis, recuerdan de forma personalizada la toma de medicación, y si se produce algún olvido, avisan inmediatamente a familiares o cuidadores para actuar a tiempo. Así, podemos asegurarnos de que la salud no se descuida y de que el tratamiento se sigue correctamente.», señala Rafa Tibau, farmacéutico y director de Estrategia & Tecnología de Ti-Medi.

Esta capacidad de la IA para personalizar y anticipar necesidades está reflejada también en el informe «Ethics and governance of artificial intelligence for health: Guidance on large multi-modal models» de la Organización Mundial de la Salud, que destaca como herramientas como los chatbots y sistemas de monitoreo pueden revolucionar el autocuidado. Según el informe, estos asistentes virtuales pueden responder dudas, promover cambios de conducta y ayudar a identificar síntomas antes de acudir al médico. Algo especialmente valioso en contextos de alta complejidad como el verano, cuando mantener la adherencia se vuelve más desafiante.