Alianza estratégica entre Lasil y Varma para su distribución en España de Kick The Rules

A partir de 7 de julio de 2025, Varma asume la distribución exclusiva de todo el portafolio de Kick The Rules en todos los canales dentro del territorio nacional (On Trade, Off Trade y E-commerce), reforzando su posición como expertos en las tendencias de consumo de las nuevas generaciones.

Esta incorporación estratégica subraya el compromiso de Varma con la diversificación y el crecimiento en categorías clave. El segmento de crema con tequila ha experimentado un crecimiento impulsado, significativamente, por las preferencias de la Generación Z. Kick The Rules, con su destacada presencia en el mercado y su amplia gama de sabores, se suma al potente portafolio de Varma, que ya incluye marcas icónicas para la Generación Z como Ron Barceló, lo que complementa y consolida el dinámico portafolio de la compañía.

Sobre esta nueva alianza estratégica de distribución, Carlos Peralta, Director General de la unidad de negocio de espirituosos y vinos de Varma, comenta que «la gama de productos de Kick the Rules nos permite fortalecer nuestra oferta en el segmento de chupitos y tequilas, al tiempo que también consolida nuestra posición como auténticos conocedores de lo que buscan las nuevas generaciones. Kick The Rules es una marca que conecta directamente con la Gen Z, al igual que lo hace Ron Barceló en su segmento, y esta sinergia nos permitirá seguir liderando las tendencias de consumo y ofrecer a nuestros clientes las propuestas más atractivas y relevantes del mercado».

Para Álvaro San Juan, Director General de Lasil, señala sobre esta alianza que «en Varma hemos encontrado el partner estratégico con el que Kick The Rules seguirá creciendo de manera sostenida. Gracias a su completo route to market la marca adquirirá una presencia nacional todavía más amplia, dentro de una compañía familiar que cuida el desarrollo y la construcción de sus marcas».

Un portafolio en expansión para nuevas generaciones

La categoría de cremas con base tequila ha experimentado un crecimiento exponencial, superando incluso al tequila estándar en volumen de ventas. Kick The Rules se ha consolidado como la marca de cremas con tequila más vendida en España en 2024, con unas ventas de más de 60.000 cajas de 8,4 litros, demostrando su capacidad para captar y fidelizar a un público joven que valora el sabor, la variedad y la diversión en sus momentos de consumo.

La gama de cremas con tequila de Kick The Rules, que desde el 7 de julio distribuirá Varma, incluye innovadores y atractivos sabores como Fresa, Sandía, Plátano, Mango y Chocolate, además de su línea de tequilas estándar (Gold, Silver y Coffee), ofreciendo una propuesta completa y versátil para el hostelero y el consumidor.

Kick The Rules es una marca española nacida en 2017, con el propósito de revolucionar el mercado de las bebidas espirituosas a través de una propuesta fresca, visual, accesible y con actitud. Pionera y líder en la categoría de cremas con tequila, la marca ha sabido conectar con las nuevas generaciones a través de una identidad propia, una estética poderosa y una narrativa que rompe con los códigos tradicionales del sector.

Con esta alianza, Varma no solo amplía su portafolio con una marca de gran potencial, sino que también refuerza su capacidad para identificar y capitalizar las oportunidades emergentes en el mercado de bebidas espirituosas, consolidando su rol como «Brand Builders» y expertos en las preferencias de los consumidores más jóvenes.