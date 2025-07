Clean Air Metals presenta estados financieros provisionales de los tres meses finalizados el 30 de abril

Clean Air Metals Inc. («Clean Air Metals» o la «Empresa») (TSXV:AIR)(FRA:CKU)(OTCQB:CLRMF) anuncia que ha presentado sus estados financieros provisionales consolidados no auditados y el debate y análisis de la dirección correspondientes al período de tres meses finalizado el 30 de abril de 2025, disponibles en www.sedarplus.ca.

Aspectos financieros destacados

Activo total a 30 de abril de 2025 de 37.507.184 dólares.

Efectivo total a 30 de abril de 2025 de 2.475.945 dólares.

Déficit de capital circulante a 30 de abril de 2025 de 527.130 $.

Fondos propios a 30 de abril de 2025 de 33.668.042 $.

Durante el trimestre, la Compañía incurrió en un coste de 584.284 dólares por actividades de exploración en el proyecto Thunder Bay North. El equipo realizó actividades de perforación y geofísica de seguimiento en el yacimiento Current, que se centraron en la ampliación de las salas de alta ley en las zonas Lower Current y Bridge. Los resultados de este programa fueron fundamentales para ayudar a la empresa a desarrollar un plan de explotación revisado de alta ley y tonelaje moderado para el activo.

Sobre Clean Air Metals

Clean Air Metals es una empresa de desarrollo y exploración que avanza en su proyecto insignia, 100% propiedad de Thunder Bay North Critical Minerals («TBN»), a 40 km al noreste de Thunder Bay, Ontario. El proyecto TBN, accesible por carretera y próximo a infraestructuras establecidas, alberga dos (2) yacimientos: el yacimiento Current y el yacimiento Escape, separados por sólo 2,5 km. Juntos, los yacimientos albergan un recurso mineral indicado de 13,8 Mt que contiene 2,4 millones de onzas equivalentes de platino (Technical Report on the Thunder Bay North Project, Ontario Canada, NI43-101, SLR Consulting Canada Ltd, 19 de junio de 2023) con un importante potencial de expansión hacia abajo.

El proyecto TBN, uno de los escasos recursos primarios de platino fuera de Sudáfrica, se encuentra en una jurisdicción estable y favorable a la minería y se beneficia de relaciones duraderas con las Primeras Naciones locales. Con su equipo técnico de probada eficacia, Clean Air Metals se ha comprometido a desarrollar los recursos del proyecto TBN y a crear valor a largo plazo para los accionistas.

Compromiso social

Clean Air Metals Inc. reconoce que el proyecto Thunder Bay North Critical Minerals está situado en la zona abarcada por el Tratado Robinson-Superior de 1850 e incluye los territorios de Fort William First Nation, Red Rock Indian Band, Biinjitiwabik Zaaging Anishinabek y Kiashke Zaaging Anishinaabek. Clean Air Metals también reconoce la contribución de la Nación Métis de Ontario, Región 2 y la Nación Independiente Métis de Red Sky a la rica historia de la zona.

La empresa agradece la oportunidad de trabajar en estos territorios y sigue comprometida con el reconocimiento y el respeto de quienes han vivido, viajado y recolectado en estas tierras desde tiempos inmemoriales. Clean Air Metals se compromete a administrar el patrimonio indígena y a construir, fomentar y alentar una relación respetuosa con las Primeras Naciones, los métis y los inuit, basada en principios de confianza mutua, respeto, reciprocidad y colaboración en un espíritu de reconciliación.

Ni TSX Venture Exchange ni su Proveedor de Servicios de Regulación (según se define este término en las políticas de TSX Venture Exchange) aceptan responsabilidad alguna por la adecuación o exactitud de este comunicado.

Más información: www.cleanairmetals.ca

Nota de precaución

La información contenida en el presente documento incluye «declaraciones prospectivas» en el sentido de la legislación aplicable en materia de valores. Las declaraciones prospectivas se refieren a información basada en suposiciones de la dirección, previsiones de resultados futuros y estimaciones de cantidades aún no determinables. Cualquier declaración que exprese predicciones, expectativas, creencias, planes, proyecciones, objetivos, suposiciones o eventos o rendimientos futuros no constituye un hecho histórico y puede ser una «declaración prospectiva». Las declaraciones prospectivas están sujetas a diversos riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los eventos o resultados reales difieran de manera significativa de los reflejados en dichas declaraciones, incluyendo, sin limitación: riesgos políticos y regulatorios asociados a la minería y la exploración; riesgos relacionados con el mantenimiento de las cotizaciones en bolsas de valores; riesgos relacionados con la normativa y responsabilidad medioambiental; la posibilidad de retrasos en las actividades de exploración o desarrollo o en la finalización de estudios de viabilidad; la incertidumbre en cuanto a la rentabilidad; riesgos e incertidumbres relacionadas con la interpretación de resultados de perforaciones, la geología, la ley y la continuidad de los yacimientos minerales; riesgos relacionados con la incertidumbre inherente a las estimaciones de producción y costes y la posibilidad de costes y gastos imprevistos; resultados de estudios de prefactibilidad y factibilidad, y la posibilidad de que los resultados futuros de exploración, desarrollo o minería no sean consistentes con las expectativas de la Compañía; riesgos relacionados con la fluctuación de los precios de las materias primas; y otros riesgos e incertidumbres relacionados con las perspectivas, propiedades y negocio de la Compañía detallados en otros documentos divulgados por esta. En caso de que uno o más de estos riesgos e incertidumbres se materialicen, o de que las suposiciones subyacentes resulten incorrectas, los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los descritos en las declaraciones prospectivas. Se advierte a los inversores que no deben otorgar una certeza indebida a las declaraciones prospectivas. Estas declaraciones se realizan a fecha del presente documento, y la Compañía no asume ninguna obligación de actualizarlas o revisarlas para reflejar eventos o circunstancias nuevas, salvo en la medida en que lo exijan las leyes aplicables en materia de valores. Los eventos o resultados reales podrían diferir sustancialmente de las expectativas o proyecciones de la Compañía.