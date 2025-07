INTIMINA revela la realidad del ciclo menstrual en hombres trans y personas no binarias

Aunque la menstruación ha sido tradicionalmente asociada con las mujeres cisgénero, existe una realidad menos visibilizada: la de hombres trans y personas no binarias asignadas mujer al nacer (AFAB) que también menstrúan. Para combatir el estigma social que rodea este tema y promover una mayor formación entre los profesionales de la salud, INTIMINA, compañía que ofrece la primera gama de productos dedicada a cuidar todos los aspectos de la salud íntima femenina, quiere visibilizar cómo un proceso biológico natural puede vivirse con profundo malestar y disforia por parte de muchas personas trans y no binarias.

Para muchos hombres trans, menstruar no es solo una experiencia física, sino también una vivencia emocional compleja que puede generar rechazo, disforia de género e incluso ansiedad o depresión. La necesidad de gestionar el sangrado con productos diseñados para mujeres cis, el tener que entrar en baños femeninos o explicar su situación en farmacias o consultas médicas, son solo algunos de los obstáculos cotidianos. La menstruación, lejos de vivirse como un proceso natural, puede convertirse en un recordatorio corporal constante de una identidad con la que no se identifican.

Para Ethan Alcaraz, actor y docente, la menstruación fue una fuente de dolor físico y emocional antes de iniciar su terapia hormonal con testosterona. «Hay algo de ser hombre que no encaja con menstruar», afirma. Desde el inicio del tratamiento, los sangrados desaparecieron, pero recuerda el dolor de los primeros días y las sensaciones asociadas a productos como tampones, «incómodos e incluso dolorosos» debido a su relación con una anatomía que muchas veces se rechaza.

Hugo Marlo, cantante y activista por los derechos trans, asegura en este testimonio que tampoco ha tenido una buena relación con la menstruación. «Cuando empecé la testosterona ya no me vino más la regla, pero tuve que hacer el proceso de congelación de óvulos y volvió. Fue difícil porque la menstruación es algo que nunca he querido en mí y que me avergüenza. Me avergüenza porque la sociedad dice que esto es algo de mujeres».

La menstruación de los hombres trans desde una visión ginecológica

La doctora Mercedes Herrero, ginecóloga y sexóloga y colaboradora de INTIMINA, en colaboración con la Dra. Marian Albiol, ginecóloga y experta en salud sexual de personas trans en el CSSR Fuente de San Luis, explica que la testosterona induce amenorrea en la mayoría de los casos a los 3–6 meses de tratamiento, aunque no actúa como anticonceptivo y algunas personas pueden seguir ovulando o presentando manchados irregulares incluso después de un año y medio.

Además, subraya que el sangrado vaginal puede tener un gran impacto emocional, pues «se relaciona claramente con una feminidad no deseada». Por eso es fundamental adaptar los tratamientos y el acompañamiento médico a las necesidades particulares de cada persona trans.

Hacia una menstruación más inclusiva

Ethan Alcaraz señala también el papel crucial que pueden jugar las marcas de productos menstruales. «El marketing sigue orientado específicamente a mujeres cisgénero, pero no hay que dejar de lado otras realidades», reivindica. En este sentido, alternativas como las bragas menstruales u otros productos que no requieren inserción vaginal pueden ser soluciones más cómodas y respetuosas para muchos hombres trans.

«Los hombres trans no somos una excepción. Si las marcas nos enseñan que utilizar productos de higiene menstrual puede formar parte de la vida de un hombre, porque existimos los hombres trans y personas no binarias que menstruamos, nos estarían incluyendo en una realidad que también es nuestra», reflexiona Hugo Marlo.

*American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). (2021). Atención sanitaria para personas transgénero y género-diversas (Opinión del Comité N.º 823). Obstetrics & Gynecology, 137(3), e75–e88.

**Pulice-Farrow, L., Lindley, L., & Gonzalez, K. A. (2022). «Espera, ¿qué es eso? ¿Un hombre o una mujer o qué?»: Microagresiones hacia personas trans por parte de profesionales de ginecología. Sexuality Research and Social Policy, 19, 1549–1560.