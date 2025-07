Fineqia emite un ETP de rendimiento de Bitcoin a través de DeFi

YBTC tiene como objetivo un rendimiento anual del 6% a través de actividades de finanzas descentralizadas (DeFi) en la cadena de bloques.

YBTC convierte automáticamente este rendimiento en Bitcoin (BTC), aumentando las tenencias de BTC de un inversor sin requerir ningún capital adicional. Cotizado en el Wiener Börse, es el primer instrumento regulado y cotizado en bolsa del mundo que proporciona rendimiento de BTC a partir de protocolos DeFi. El producto está disponible para inversores institucionales y minoristas.

«Con YBTC, hemos transformado Bitcoin de una reserva de valor a un activo digital generador de rendimiento», dijo Bundeep Singh Rangar, director ejecutivo de Fineqia. «Permite a los inversores ganar más Bitcoin mientras lo tienen, combinando la convicción a largo plazo con rendimientos compuestos, todo dentro de un envoltorio regulado».

YBTC llega en un momento de creciente interés de los inversores por los productos de criptomonedas. Según el Informe de Fondos de Activos Digitales de CoinShares, los ETP de BTC ahora representan más de USD 150 mil millones en activos globales bajo administración[i]. La mayoría de estos productos, sin embargo, ofrecen solo una exposición pasiva, desprovista de cualquier rendimiento.

YBTC es el primer producto totalmente regulado y respaldado físicamente que ofrece un rendimiento significativo en Bitcoin, sin limitar al alza ni comprometer la exposición. Si bien algunos productos estructurados generan rendimiento a través de superposiciones basadas en opciones, generalmente limitan la apreciación del precio, lo que lleva a un rendimiento inferior en relación con la tenencia absoluta de BTC.

Por el contrario, YBTC permite a los inversores mantener la exposición total a Bitcoin mientras ganan BTC adicionales a través de actividades de rendimiento basadas en DeFi cuidadosamente gestionadas. Ofrece una rara combinación de liquidez diaria, precios transparentes y rendimiento sostenible, todo dentro de un vehículo de inversión cotizado y que cumple con las normas.

Existe una creciente demanda de productos innovadores que vayan más allá de simplemente corresponder al precio de BTC. Casi nueve de cada diez inversores institucionales planean aumentar las asignaciones a ETP y criptoactivos al contado en 2025, según un informe de EY. [ii]

El ETP es emitido por Fineqia AG, la subsidiaria de la compañía con sede en Liechtenstein. Está asesorado por Psalion Operations Ltd, una empresa de inversión centrada en blockchain con una profunda experiencia en el rendimiento de DeFi. El producto ofrece inversión en especie, lo que permite a los titulares de Bitcoin transferir sus tenencias al ETP sin incurrir en costos.

YBTC se une a la cartera en expansión de vehículos de inversión en criptomonedas orientados al rendimiento de Fineqia, incluido el Fineqia FTSE Cardano Enhanced Yield ETN (Ticker: YADA; ISIN: LI1408648106). En conjunto, estas ofertas reflejan la visión de la empresa de ofrecer un acceso seguro, transparente e innovador a los activos digitales a través de la infraestructura del mercado regulado.

Para obtener más información sobre Fineqia y sus productos de activos digitales, se puede visitar www.fineqia.com.

ACERCA DE FINEQIA INTERNATIONAL INC.

Fineqia, que cotiza en bolsa en Canadá (CSE:FNQ) con símbolos cotizados en el Nasdaq (OTC:FNQQF) y en la Bolsa de Valores de Fráncfort (Fráncfort:FNQA), ofrece a los inversores una exposición de grado institucional a las oportunidades de DeFi basadas en blockchain. Su filial europea es emisora de ETPs respaldados por criptoactivos como el Fineqia FTSE Cardano Enhanced Yield ETN (Ticker: YADA; ISIN: LI1408648106). Fineqia tiene inversiones en empresas que tokenizan RWA, dApps, DeFi y protocolos blockchain. Más información en www.fineqia.com, x.com/FineqiaPlatform, linkedin.com/company/fineqia/, medium.com/@Fineqia.

Acerca de Fineqia AG

Fineqia AG es una filial de propiedad total de Fineqia International, creada para realizar negocios en el continente europeo. Fineqia AG, con sede en Liechtenstein, recibió la aprobación de su folleto base por parte de la Autoridad del Mercado Financiero (FMA) del país para ofrecer ETP garantizados por activos digitales. Su folleto de base cumple con la directiva de pasaportes de la UE y permite que sus PTE se distribuyan en todo el mercado único de la UE.

DECLARACIONES PROSPECTIVAS

Algunas declaraciones en este comunicado pueden contener información prospectiva (según se define en las leyes de valores canadienses aplicables) («declaraciones prospectivas»). Todas las declaraciones, que no sean hechos históricos, que aborden actividades, eventos o desarrollos que Fineqia (la «Compañía») cree, espera o anticipa que ocurrirán o pueden ocurrir en el futuro (incluidas, entre otras, las declaraciones sobre posibles adquisiciones y financiamientos) son declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas son generalmente identificables por el uso de las palabras «puede», «hará», «debería», «continuará», «espera», «anticipa», «estima», «cree», «pretende», «planea» o «proyecta» o el negativo de estas palabras u otras variaciones de estas palabras o terminología comparable. Las declaraciones prospectivas están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales están más allá de la capacidad de la Compañía para controlar o predecir, que pueden hacer que los resultados reales de la Compañía difieran materialmente de los discutidos en las declaraciones prospectivas. Los factores que podrían hacer que los resultados o eventos reales difieran materialmente de las expectativas actuales incluyen, entre otras cosas, entre otras cosas, la imposibilidad de obtener suficiente financiamiento y otros riesgos divulgados en el registro de divulgación pública de la Compañía en los archivos de las autoridades reguladoras de valores pertinentes. Cualquier declaración prospectiva se refiere solo a la fecha en que se realiza, excepto según lo exijan las leyes de valores aplicables. La Compañía renuncia a cualquier intención u obligación de actualizar cualquier declaración prospectiva, excepto en la medida en que lo exijan las leyes de valores aplicables.

RENUNCIA:

Los criptoactivos son productos de inversión no regulados propensos a fluctuaciones de valor repentinas y sustanciales, lo que presenta un alto riesgo de pérdida total del capital invertido. Dado que los componentes subyacentes del Fineqia FTSE Cardano Enhanced Yield ETN (Ticker: YADA; ISIN: LI1408648106) no están regulados, es poco probable que los inversores tengan acceso a protecciones regulatorias o esquemas de compensación para inversores. Si no está seguro de si estos activos son adecuados para sus circunstancias individuales, se recomienda encarecidamente obtener asesoramiento financiero y legal independiente.

[i] https://blog.coinshares.com/volume-240-digital-asset-fund-flows-weekly-report-35a6ac1da67c

[ii]https://www.ey.com/en_gl/newsroom/2025/05/new-ey-report-finds-investors-confidence-wanes-as-digital-assets-surge-amid-unprecedented-wealth-transfer-challenges