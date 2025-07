El estilista Jhei Barber firma el nuevo look de Manuel Turizo con productos de Salerm Cosmetics

El cantante y compositor colombiano, conocido por éxitos como ‘La Bachata’, ‘El Merengue’ o ‘Una lady como tú’, ha confiado en las manos expertas de Jhei Barber para esta transformación que está dando mucho de qué hablar en redes sociales. El nuevo look vio la luz en la carroza del artista durante el desfile del Pride en Madrid, ambientada con el 201 de su tour mundial. El nuevo estilo potencia la personalidad de Turizo con un corte limpio y un acabado creativo en colores fantasía de alto impacto técnico.

Descubrir el resultado en este vídeo paso a paso de Jhei Barber x Manuel Turizo.

Una alianza de talento y técnica

Jhei Barber, estilista de referencia con base en España y colaborador habitual en editoriales, eventos y transformaciones de celebrities, ha optado por una combinación de técnicas de precisión y productos profesionales de Salerm Cosmetics para lograr un acabado impecable, de alto rendimiento y durabilidad.

«Trabajar con un artista como Manuel es siempre un reto creativo. El diseño tenía que ser resistente al agua, sol y sudor para el desarrollo del show. No dudé en utilizar la línea HD COLOR que me permitió la pigmentación perfecta sin riesgo de correrse ni perder la intensidad. Así mismo, el matiz con la línea ZERO me dio el blanco perfecto que Manuel esperaba.», ha declarado Jhei Barber, quien suma este trabajo a una trayectoria en constante ascenso en el mundo barber internacional.