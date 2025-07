U.S. Polo Assn. celebra su séptimo año de apoyo a la 2025 Outsourcing Inc. Royal Charity Polo Cup

U.S. Polo Assn., la marca oficial de la United States Polo Association (USPA), en asociación con Brand Machine Group (BMG), su socio de licencias en el Reino Unido, se enorgullece de haber sido una vez más el patrocinador oficial de indumentaria y equipos de la 2025 Outsourcing Inc. Royal Charity Polo Cup. El prestigioso evento tuvo lugar el 11 de julio en el renombrado Windsor Great Park en el Flemish Farms’ Guards Polo Club.

En su séptimo año consecutivo de patrocinio del evento benéfico, U.S. Polo Assn. equipó a todos los jugadores de polo, árbitros y abanderados participantes con camisetas de alto rendimiento diseñadas a medida, y el Príncipe de Gales capitaneó el U.S. Polo Assn. U.S. Polo Assn. El evento anual reunió a jugadores de polo de élite y a distinguidos invitados en una jornada deportiva y benéfica.

Su Alteza Real el Príncipe de Gales compitió en un emocionante partido de formato round-robin contra el equipo Fortunis Bloodstock y el equipo Manta Marine Technologies – La Ilusión Polo Club. El evento benéfico de alto nivel contó con la participación de otros conocidos jugadores de polo, como James Beim, Henry Porter, Jack Richardson e Ivan Rubinich, por nombrar algunos. El partido estuvo repleto de excelente juego por parte de todos los participantes, concluyendo con el gol ganador del Príncipe de Gales contra Manta Marine Technologies. La Jugadora Más Valiosa de la Royal Charity Cup fue Emma McCrae, del equipo Fortunis Bloodstock, que marcó un gran gol de cuello durante la jornada, junto al Mejor Poni de Polo, Chechu, jugado por SAR y propiedad de King Power Polo.

Además de la equipación de alto rendimiento, U.S. Polo Assn. obsequió a todos los asistentes con un regalo conmemorativo del 135º Aniversario de la marca, de edición limitada, que celebraba el legado histórico de la marca, que se remonta a 1890. El set de regalo incluía una bolsa de lona, una gorra del 135º Aniversario, un pañuelo de bolsillo, un alfiler de solapa, el último número de la revista Field X Fashion, así como gorras de la marca desarrolladas exclusivamente para la ocasión.

«Es un honor extraordinario tener una vez más al Príncipe de Gales liderando el U.S. Polo Assn. Team en apoyo de este significativo evento benéfico», dijo J. Michael Prince, Presidente y CEO de USPA Global, la compañía que gestiona la marca global y multimillonaria U.S. Polo Assn. «Estamos orgullosos de estar junto a nuestro socio Brand Machine Group en la recaudación de fondos críticos y la sensibilización a través del deporte del polo para causas muy importantes que elevan las comunidades en todo el Reino Unido».

El evento filantrópico anual de alto perfil recaudó más de 1,1 millones de libras para 10 importantes organizaciones benéficas apoyadas por el Príncipe y la Princesa de Gales. La contribución del evento de 2025 eleva a más de 14 millones de libras el total recaudado en los Royal Charity Polo Days celebrados en el Reino Unido en los últimos 14 años.

Estas organizaciones benéficas son: Anna Freud Centre, British Red Cross, Child Bereavement UK, East Anglia’s Children’s Hospices, Family Action, Fields in Trust, Forward Trust, NHS Charities Together, Royal African Society, and We Are Farming Minds.

«Participar en la 2025 Outsourcing Inc. Royal Charity Polo Cup es uno de los momentos más destacados de la temporada de polo británica para Brand Machine Group», dijo Boo Jalil, CEO de Brand Machine Group. «Como socio en el Reino Unido de U.S. Polo Assn., nos sentimos honrados de ayudar a conectar aún más la marca con el deporte del polo y continuar nuestra misión compartida de devolver a través del estilo y el deporte».

Guards Polo Club es uno de los cuatro clubes de polo del Reino Unido que organizan torneos de élite, como la Royal Charity Polo Cup. Fundado en 1955 como Household Brigade Polo Club, con Su Alteza Real el Príncipe Felipe, Duque de Edimburgo, como Presidente, cambió su nombre por el de Guards Polo Club en 1969 y celebra más de seis décadas de polo de primera categoría.

Sobre U.S. Polo Assn. y USPA Global

U.S. Polo Assn. es la marca oficial de la United States Polo Association (USPA), la mayor asociación de clubes y jugadores de polo de Estados Unidos, fundada en 1890 y con sede en el USPA National Polo Center de Wellington, Florida. U.S. Polo Assn. ofrece ropa, accesorios y calzado para hombres, mujeres y niños en más de 190 países de todo el mundo.

USPA Global es una filial de la USPA y gestiona la marca mundial y multimillonaria U.S. Polo Assn. Más contenido deportivo en globalpolo.com.

Sobre Brand Machine Group (BMG)

BMG es un líder internacional en innovación de la moda, que se ha consolidado como fabricante vertical y especialista mundial en licencias con más de cuatro décadas de experiencia en el sector. En asociación con reconocidos líderes del mercado, BMG gestiona un proceso fluido y colaborativo de diseño, fabricación y entrega de productos de calidad, al tiempo que defiende el ADN de una diversa cartera de marcas que abarca moda, deportes, actividades al aire libre y artículos para el hogar, incluyendo moda para adultos, ropa infantil y accesorios.

Se puede visitar brandmachinegroup.com y seguir a @brandmachinegroup.