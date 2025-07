La CNMV respalda el avance de la tokenización en España con la inscripción de BeToken

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha inscrito en el registro de emisiones con ERIR el activo digital BeToken, que representa acciones de Beself Brands.

Esto posiciona a Beself Brands como pionera en el uso de la blockchain para registrar acciones tokenizadas dentro del marco legal vigente.

Este trámite es un paso imprescindible para su futura comercialización conforme al marco regulatorio vigente. El activo digital que representa acciones reales de Beself Brands, compañía española con un grupo de marcas relacionadas con vida y hogar.

Con esta decisión, cualquier persona podrá invertir de forma directa en la empresa mediante la adquisición de tokens que equivalen a acciones ordinarias. Cada BeToken otorga los mismos derechos que una acción tradicional: voto, acceso a información, y participación en beneficios.

Una realidad que cambia las reglas

Tras meses de preparación técnica y jurídica, Beself Brands ha logrado no solo tokenizar sus acciones, sino contar con plena cobertura regulatoria en España para su venta al público. BeToken no es una criptomoneda, ni un activo especulativo: es la representación digital de acciones reales, que confieren a su titular los mismos derechos que cualquier socio tradicional.

La autorización de la CNMV demuestra que es posible utilizar la tecnología blockchain dentro del marco regulado, sin renunciar a la seguridad ni a la protección del inversor. Y que lo digital no está reñido con la transparencia.

«El futuro de los mercados pasa por la democratización del acceso al capital, y la tecnología ya lo permite. Hoy, con esta autorización, España entra en una nueva fase de su evolución financiera», señala Albert Prat, fundador de Beself Brands.

Qué es BeToken

BeToken representa acciones ordinarias de Beself Brands tokenizadas mediante tecnología blockchain. Esto significa que, en lugar de registrar la titularidad en libros contables tradicionales, los derechos de propiedad se reflejan en una red digital segura e inmutable. Cada token equivale a una acción, y su tenencia otorga derechos económicos y políticos (dividendos, voto, información, etc.).

El acceso al token se realiza a través de una plataforma digital que cumple con los requisitos de identificación, custodia y trazabilidad establecidos por la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (LMVSI) y su normativa de desarrollo, bajo la supervisión de la CNMV.

Esta forma de representación no altera el marco legal societario, pero sí lo mejora: permite mayor eficiencia, reduce costes operativos, facilita la compraventa y acerca el equity a perfiles inversores más diversos.

Beself Brands: una marca que apuesta por el presente

Beself Brands es una compañía que ha destacado por su crecimiento, su apuesta por la innovación y su cercanía con la comunidad. Lejos de ser una empresa tradicional, su ADN está vinculado a la innovación y la disrupción responsable.

Con BeToken, la empresa da un paso más allá, convirtiéndose en pionera no solo en su sector, sino en el ecosistema de financiación corporativa en Europa.

«Queremos construir nuestra marca con quienes creen en ella. BeToken es una herramienta para convertir a nuestros seguidores en socios, y para dar acceso al crecimiento de la empresa desde una nueva lógica más participativa y justa», explica Mireia Calvet, CEO de Beself Brands.

Inversión accesible, real y digital

Uno de los grandes avances que supone BeToken es la eliminación de barreras técnicas y burocráticas. Invertir en acciones de una empresa ya no requiere acudir a una entidad financiera tradicional, firmar papeles en persona ni esperar días para la validación.

Un hito posible gracias a un equipo experto

El éxito de BeToken es también fruto de la colaboración entre referentes del ecosistema:

URSUS-3 Capital (ERIR): supervisa el registro e inscripción de los tokens con respaldo legal.



supervisa el registro e inscripción de los tokens con respaldo legal. ONYZE: responsable de la gestión y custodia segura de las claves privadas.



responsable de la gestión y custodia segura de las claves privadas. Token City: tecnología de tokenización que permite emitir y gestionar los BeTokens.



tecnología de tokenización que permite emitir y gestionar los BeTokens. Unknown Gravity: estrategia, marca y comunicación para conectar con la comunidad.

El respaldo regulatorio cambia el juego

La inscripción en el registro de emisiones de la ERIR no es solo un trámite administrativo: es una validación institucional que diferencia este proyecto de otros lanzamientos no regulados. En un entorno donde proliferan productos complejos y opacos en el ámbito digital, BeToken destaca por su claridad: se trata de acciones, no de promesas ni de especulaciones.

La operación se ampara en la legislación de valores española y sigue criterios de transparencia informativa, gobernanza corporativa y protección al inversor.

Este precedente puede marcar el camino para que otras empresas —no solo startups— comiencen a explorar la tokenización como vía legítima y eficaz para estructurar su capital.

Un nuevo perfil de inversor

BeToken no busca únicamente atraer a grandes patrimonios. Está pensado también para quienes quieren participar activamente en el crecimiento de una empresa que conocen, valoran y consumen. Desde clientes fieles hasta profesionales que buscan nuevas formas de inversión, el espectro se amplía.

Para muchos, será su primer contacto con la inversión en acciones. Pero será un contacto diferente: transparente, intuitivo, conectado con la empresa más allá de los números.

«Es un nuevo contrato emocional entre empresa y comunidad. No es solo capital: es pertenencia», afirma uno de los responsables del proyecto.

Próximos pasos

BeToken estará disponible el próximo miércoles, 23 de julio, a través de su web betoken.io, y el número de tokens en esta primera fase es limitado. El acceso a mercados secundarios está previsto una vez existan las primeras plataformas operativas, lo que permitirá dotar al activo de mayor liquidez en el futuro.

En paralelo, Beself Brands seguirá desarrollando su modelo de negocio, apostando por el crecimiento orgánico, la innovación en producto y la expansión internacional.

Quienes inviertan ahora, no solo accederán a los resultados financieros de ese crecimiento, sino que podrán formar parte activa del cambio de paradigma en la forma en que las empresas se financian y se relacionan con sus comunidades.

¿Se está ante un punto de inflexión?

La tokenización de acciones lleva años discutiéndose en congresos, foros y papers. Pero hoy, gracias a la autorización de la CNMV, se vuelve tangible. Ya no es teoría, ya no es piloto: es una realidad operativa, supervisada y abierta al público.

España se suma así a una corta lista de países donde se pueden adquirir acciones tokenizadas con todas las garantías. Y Beself Brands pasa a formar parte de ese mapa de innovación que empieza a reconfigurar el acceso al capital.

Los analistas más atentos verán en esta operación mucho más que una emisión: verán una señal de hacia dónde se dirigen los mercados. Y los inversores más despiertos sabrán que, a veces, el verdadero valor está en llegar antes de que el resto lo descubra.