123tinta.es amplía su catálogo con la incorporación de la gama de limpieza de Scrub Daddy

123tinta.es, el ecommerce de cartuchos de impresora y toners, continúa ampliando su catálogo con soluciones y productos que van más allá del material de oficina o escolar. Su última incorporación son los nuevos productos de Scrub Daddy. Esta marca ha revolucionado la forma de limpiar de millones de hogares gracias a sus originales esponjas y accesorios prácticos, diseño ergonómico y colorido.

Así, con esta ampliación, la compañía refuerza su compromiso de ofrecer un catálogo cada vez más completo y adaptado a las diferentes necesidades de limpieza de sus clientes, tanto en el ámbito doméstico como profesional.

Entre los nuevos productos de Scrub Daddy disponibles en 123tinta.es destacan:

Esponja Scrub Daddy edición especial Disney

Un clásico de la marca con un diseño especial que combina la eficacia habitual de sus materiales con una estética divertida. Esta esponja se adapta a la temperatura del agua: se mantiene firme en agua fría para frotar superficies difíciles y se vuelve suave en agua caliente para limpiezas más delicadas.

Bayeta Damp Duster

Diseñada para atraer y retener el polvo sin necesidad de productos químicos, esta bayeta es perfecta para limpiezas rápidas y eficaces en superficies como estanterías, muebles, persianas o aparatos electrónicos.

Mopa Daddy Butterfly Mop

Destaca por su sistema de escurrido fácil, sin necesidad de cubo con pedal. Gracias a su cabezal de esponja extra absorbente y a su diseño ergonómico, es perfecta para limpiar todo tipo de suelos de manera cómoda y eficaz. Perfecta para aquellos que buscan una limpieza diaria.

Consejos para mantener cualquier espacio limpio y ordenado

Además de ofrecer productos variados, desde 123tinta.es recuerdan que para mantener el orden y la limpieza es importante tener unos buenos hábitos:

Establecer rutinas : dedicar unos minutos al día a las tareas básicas de limpieza y mantenimiento evita que se acumule el desorden.



: dedicar unos minutos al día a las tareas básicas de limpieza y mantenimiento evita que se acumule el desorden. Asignar un lugar a cada cosa : tener ubicaciones definidas mejora la organización y el uso del espacio.



: tener ubicaciones definidas mejora la organización y el uso del espacio. Utilizar soluciones de almacenamiento : cestas, cajas o estanterías ayudan a agrupar, categorizar y encontrar fácilmente los objetos.



: cestas, cajas o estanterías ayudan a agrupar, categorizar y encontrar fácilmente los objetos. Mantener la limpieza de forma progresiva: combinar limpiezas rápidas con limpiezas más a fondo facilita el mantenimiento diario.



Con estas nuevas opciones, 123tinta.es sigue apostando por ampliar su propuesta de valor, integrando productos funcionales, accesibles y de calidad para simplificar el día a día de sus clientes más allá del material de oficina. Una apuesta por la comodidad, la innovación y la eficiencia al alcance de un clic.