Los Ecommerce Awards 2025: los finalistas al Mejor eCommerce de España

Los Ecommerce Awards llevan 16 años reconociendo a los mejores exponentes del comercio electrónico en España, destacando las estrategias más innovadoras y efectivas, así como las prácticas sostenibles y transformadoras en el ámbito digital. En esta convocatoria se han recibido 374 candidaturas correspondientes a 189 empresas de toda España, lo que reafirma la relevancia de estos premios como referencia en el ecosistema digital español.

Recientemente, el jurado profesional de los Ecommerce Awards 2025 ha revelado a los finalistas de cada una de las 12 categorías que conforman la 16ª edición de estos prestigiosos galardones del sector eCommerce en España.

Los ganadores se darán a conocer en una gala de entrega de premios que se celebrará el próximo viernes 19 de septiembre en el auditorio del ICEX en Madrid. «Queremos que esta gala sea el gran punto de encuentro de los profesionales del comercio electrónico en España, donde tanto los participantes como los que no lo son se sientan parte importante del evento», destaca Rubén Bastón, presidente del Jurado de los Ecommerce Awards.

Como previa a la Gala, de 9.30 hasta las 11.30 se realizarán mesas redondas con los finalistas de tres categorías para conocer más en profundidad cada uno de sus proyectos. Se hablará con los nominados a Mejor estrategia internacional, Directiv@ del año y, obvio, Mejor Ecommerce 2025. Las invitaciones gratuitas para asistir a la gala y a la previa ya están disponibles en la web oficial de los premios.

Estos son los finalistas Ecommerce Awards España 2025:

1. Mejor campaña de marketing para eCommerce: Banbu, Ecoalf, Pablosky, Sephora, Zacatrus

2. Mejor uso de IA generativa: E-lentillas, MeetOptics, Mundoalfombra, PromoFarma by DocMorris, SABA

3. Mejor estrategia de afiliación: Fnac, Galileo Farma, Phergal, Singularu, Tahe

4. Mejor estrategia SEO: Basketball emotion, Cajeando, Civitatis, Confortauto, Leroy Merlin

5. Mejor integración omnicanal: Cosentino, Kiabi, Leroy Merlin, Miscota, Singularu

6. Mejor estrategia internacional: Craftelier, Decántalo, Masaltos, Peli.com, UNOde50

7. Mejor vendedor en marketplaces: Arcos, Beself Brands, Fitness Digital, La Casa de las Carcasas, UNOde50

8. Mejor eCommerce B2B: GreenIce, Logiscenter, Loop Bottles, Powerplanet, Rajapack

9. Mejor eCommerce sostenible: Banbu, Ecoalf, Ecometas, Jerseys Navideños, Sepiia

10. Mejor Challenger eCommerce: Frutas Eloy, Glassy Europe, Mexas, MundoAlfombra, Podoks

11. Directivo/a del año: Alberto Gutiérrez (Civitatis), Felipe Martín (Galileo Farma), Marta Panera (Foreo), Patricia Rodriguez (E-Lentillas), Verónica Diez (Banbu)

12. Mejor eCommerce 2025: Civitatis, ComoComo, Decántalo, MediaMarkt, PcComponentes

Sobre Ecommerce Awards España

Los Ecommerce Awards son el referente de los premios dedicados a reconocer el talento y la innovación en el sector del comercio electrónico en España. Con una trayectoria de dieciséis ediciones, se destacan por ofrecer un escaparate único a los proyectos más disruptivos y relevantes del sector.

Los Ecommerce Awards están organizados por la comunidad profesional del comercio y marketing digital Marketing4eCommerce, con la ayuda de Digital1to1 y con el apoyo institucional del ICEX. Esta edición cuenta con BigCommerce, InPost, Spring GDS, Tradedoubler y Webloyalty como Gold Sponsors; Celeritas, CTT Express y PayComet como Silver Sponsors; y Bizum, Connectif y Fotografía Ecommerce como Bronze Sponsors.