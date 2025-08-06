realme alcanza los 300 millones de usuarios globales en 7 años y prepara novedades para su 7º aniversario

A las puertas de su 7º aniversario, realme ha anunciado un nuevo hito significativo: la marca ha superado los 300 millones de usuarios a nivel global, según datos verificados por Counterpoint. Tras alcanzar los 100 millones de usuarios en 2021 y los 200 millones en 2023, realme continúa encarnando su espíritu «make it real», consolidando así su posición como una de las marcas de smartphones de más rápido crecimiento en el mundo.

La juventud como eje de su estrategia

Desde su lanzamiento en 2018, realme ha orientado su estrategia hacia el público joven, con el objetivo de acercar la tecnología avanzada a nuevas generaciones. La marca supera constantemente las expectativas introduciendo tecnologías de vanguardia que enriquecen la experiencia de usuario en ámbitos como el gaming, la fotografía, las actividades al aire libre y otros intereses juveniles.

La diversa línea de productos de realme también se adapta a distintos presupuestos y estilos de vida. Desde su flagship estrella, la serie GT, pasando por la versátil serie numerada de gama media, hasta la accesible serie C, realme garantiza que todos los jóvenes puedan encontrar la opción que mejor se ajuste a sus necesidades.

realme sabe cómo jugar

Profundamente arraigada en la cultura juvenil, realme está comprometida con convertirse en la marca de smartphones «más cool». Para captar el interés de los jóvenes, realme colabora activamente con marcas y franquicias populares, que van desde Lonely Planet (viajes y estilo de vida), Dragon Ball y Naruto (anime), hasta FreeFire (eSports). Para realme, alcanzar los 300 millones de usuarios significa mucho más que cifras de ventas: representa 300 millones de historias reales contadas por cada persona a la que la marca valora y aprecia.

Más allá de estas colaboraciones, realme fomenta una vibrante comunidad global de más de 15 millones de fans. La marca organiza regularmente eventos para involucrar y apoyar a esta comunidad activa. Cada año, realme celebra su aniversario el 28 de agosto con el 828 Global Fan Festival. En la edición del año pasado, celebrada en Shenzhen, participaron más de 200 medios internacionales y fans, donde se presentaron innovaciones revolucionarias como la solución de carga de 320W, capaz de cargar por completo un dispositivo en apenas 4 minutos.

Con la llegada del 828 Fan Festival este agosto, se esperan las nuevas innovaciones que la compañía tiene preparadas para conmemorar su 7º aniversario junto a su entusiasta y leal comunidad de seguidores.