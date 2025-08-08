MCC Banking revoluciona los pagos escolares con su nueva plataforma digital

Según el informe Education Finance Watch, elaborado por el Banco Mundial y la UNESCO, la digitalización de pagos escolares es clave para aumentar la eficiencia administrativa y reducir la deserción escolar asociada a barreras financieras.

En respuesta a esta necesidad, MCC Banking pone a disposición una solución inteligente que centraliza la gestión financiera del sector educativo.

«Con esta plataforma, buscamos simplificar el acceso a la educación, permitiendo a padres y escuelas enfocarse en lo importante: el aprendizaje. La automatización de pagos elimina errores, ahorra tiempo y garantiza seguridad total», afirma Peter Van Louse, Vicepresidente de MCC Banking.

Entre las principales funcionalidades de la herramienta se destacan:

Integración con sistemas académicos y contables.

Recordatorios automáticos de pagos y vencimientos.

Métodos de pago flexibles: tarjeta, transferencia o billetera digital.

Reportes financieros en tiempo real para instituciones.

Además, la solución está optimizada para funcionar en distintos dispositivos, con una experiencia 100% digital, desde la inscripción hasta la emisión de recibos. Esto permite reducir el uso de papel y el manejo de efectivo, reforzando la trazabilidad de cada operación.

Durante su fase inicial, la plataforma fue implementada en más de 200 centros educativos en Colombia, Perú y Kenia, con una reducción del 40% en impagos y una satisfacción del usuario del 94%. Estos resultados impulsan su expansión hacia nuevos mercados educativos durante el segundo semestre del año.

«MCC Banking está al lado de las comunidades que apuestan por el futuro. La educación es una prioridad, y facilitar su financiación es parte de nuestra misión global», concluye Peter Van Louse.

Sobre MCC Banking

MCC Banking es una institución financiera global que lidera la transformación digital en servicios bancarios y promueve el acceso a soluciones de financiamiento inteligentes. A través de su compromiso con la innovación, MCC apuesta por empoderar a emprendedores, familias e instituciones con herramientas diseñadas para el desarrollo económico sostenible.