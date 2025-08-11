KAYAK: Los españoles apuestan por los viajes nacionales durante la segunda quincena del mes

Agosto no solo es considerado por los españoles como el mes de excelencia del verano, sino que también marca dos de los mayores éxodos vacacionales de la temporada. Grandes ciudades como Madrid se vacían al ver cómo las personas hacen las maletas, con un incremento en los viajes a retiros costeros y escapadas a islas por todo el país.

Con el 15 de agosto marcando la segunda gran «Operación Salida» del mes, KAYAK, el motor de búsqueda de viajes líder en el mundo, revela qué pueden esperar los españoles en cuanto a precios de vuelos y hoteles para la segunda quincena de agosto, cuáles son sus destinos más buscados y aquellos que muestran las mayores bajadas de precio.

Natalia Díez-Rivas, Directora Comercial de KAYAK para Europa, añade: «Con un interés por los viajes nacionales en auge, está claro que los viajeros están abrazando el encanto y la comodidad de las escapadas locales. Aunque los mayores ahorros para la segunda quincena del mes se encuentran actualmente en destinos internacionales, según los precios promedio de vuelos y hoteles, las últimas semanas de agosto presentan una gran oportunidad para que los españoles exploren tanto destinos familiares como nuevos dentro de su propio país».

Manteniéndolo tranquilo y local

Mientras que las búsquedas de vuelos realizadas por los españoles para esta segunda mitad de agosto, tanto a nivel nacional como internacional, se mantienen estables en comparación con el mismo período del año pasado, las búsquedas de hoteles registran una tendencia distinta. Los datos de KAYAK revelan un crecimiento del 3% en las búsquedas de hoteles en España, lo que sugiere un mayor interés de los españoles por opciones locales durante esta quincena.

Qué precios se pueden esperar y los destinos más populares

En términos de vuelos, los precios se mantienen estables en comparación con el año pasado, con vuelos nacionales e internacionales rondando los 165 € y 260 € de media, respectivamente.

En cuanto a destinos, tres ciudades españolas se encuentran en el top 5 de destinos más populares según las búsquedas de vuelos realizadas por los españoles. Palma de Mallorca encabeza la lista, con un aumento del 11% en comparación con 2024. Según este ranking, las islas (Baleares y Canarias) continúan captando el interés de los españoles para sus escapadas, con Mallorca e Ibiza ofreciendo vuelos por menos de 100 € de media.

1. Palma de Mallorca, España

Precio medio del vuelo de ida y vuelta en clase económica en la segunda mitad de agosto de 2025: 99 €

% cambio en las búsquedas de vuelos en 2025 vs 2024: +11%

2. Santa Cruz de Tenerife, España

Precio medio del vuelo de ida y vuelta en clase económica en la segunda mitad de agosto de 2025: 249 €

% cambio en las búsquedas de vuelos en 2025 vs 2024: -2%

3. Londres, Reino Unido

Precio medio del vuelo de ida y vuelta en clase económica en la segunda mitad de agosto de 2025: 171 €

% cambio en las búsquedas de vuelos en 2025 vs 2024: -12%

4. Las Palmas de Gran Canaria, España

Precio medio del vuelo de ida y vuelta en clase económica en la segunda mitad de agosto de 2025: 214 €

% cambio en las búsquedas de vuelos en 2025 vs 2024: 0%

5. Roma, Italia

Precio medio del vuelo de ida y vuelta en clase económica en la segunda mitad de agosto de 2025: 152 €

% cambio en las búsquedas de vuelos en 2025 vs 2024: +8%

En cuanto a hoteles, los españoles que decidan viajar en la segunda mitad de agosto pueden esperar un ligero aumento en los precios por noche. En concreto, un aumento promedio del 6% en destinos internacionales (133 € por noche) y un 8% en destinos dentro de España (155 € por noche) en comparación con el mismo período del año pasado. Sin embargo, este leve incremento en los precios promedio de hoteles no parece afectar la preferencia de viajeros españoles por quedarse en España, ya que las búsquedas de hoteles dentro del país muestran un crecimiento del 3% respecto al año pasado.

Palma de Mallorca vuelve a liderar el ranking de los destinos con más búsquedas de hoteles, con joyas como Benidorm y Logroño, completando el Top 5 de la lista de deseos de los españoles para este agosto, incluso con un aumento en los precios promedio en comparación con 2024. Los viajeros con presupuesto ajustado que prioricen la calma y descubrir ciudades evitando las multitudes pueden encontrar alojamiento en Madrid y Logroño por alrededor de 100 € por noche de media.

1. Palma de Mallorca

Precio medio por noche de hotel en la segunda quincena de agosto 2025: 186 €

% cambio en las búsquedas de hoteles en 2025 vs 2024: +9%

2. Madrid

Precio medio por noche de hotel en la segunda quincena de agosto 2025: 102 €

% cambio en las búsquedas de hoteles en 2025 vs 2024: +10%

3. Benidorm

Precio medio por noche de hotel en la segunda quincena de agosto 2025: 172 €

% cambio en las búsquedas de hoteles en 2025 vs 2024: -4%

4. Logroño

Precio medio por noche de hotel en la segunda quincena de agosto 2025: 89 €

% cambio en las búsquedas de hoteles en 2025 vs 2024: +11%

5. Málaga

Precio medio por noche de hotel en la segunda quincena de agosto 2025: 160 €

% cambio en las búsquedas de hoteles en 2025 vs 2024: 0%

Consejos de KAYAK: los destinos con las mayores bajadas de precio

Con carteles anunciando rebajas de verano por las calles, para los viajeros que priorizan su presupuesto y buscan un ahorro extra, KAYAK revela los destinos con el mayor potencial de ahorro en vuelos. Para la segunda quincena de agosto, KAYAK ha detectado descensos del 18% al 21% los precios promedio de vuelos, la mayoría en destinos internacionales. Un destino español, Santander, en Cantabria, destaca en tercer lugar con una disminución del 19%.

1. Funchal, Portugal

Precio medio de vuelo de ida y vuelta en clase económica en la segunda mitad de agosto 2025: 378 €

Caída en % en el precio medio del vuelo en 2025 vs 2024: -21%

2. Bangkok, Tailandia

Precio medio de vuelo de ida y vuelta en clase económica en la segunda mitad de agosto 2025: 910 €

Caída en % en el precio medio del vuelo en 2025 vs 2024: -21%

3. Santander, España

Precio medio de vuelo de ida y vuelta en clase económica en la segunda mitad de agosto 2025: 126 €

Caída en % en el precio medio del vuelo en 2025 vs 2024: -19%

4. Kuala Lumpur, Malasia

Precio medio de vuelo de ida y vuelta en clase económica en la segunda mitad de agosto 2025: 900 €

Caída en % en el precio medio del vuelo en 2025 vs 2024: -19%

5. Venecia, Italia