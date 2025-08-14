Héctor Manuel Montero Rodríguez publica informe sobre digitalización de PYMES en LATAM

Frente al bajo nivel de adopción tecnológica en las pequeñas empresas latinoamericanas, el consultor Héctor Manuel Montero Rodríguez ha publicado un informe que identifica las causas más comunes de esta brecha y plantea soluciones prácticas para comenzar la digitalización sin realizar grandes inversiones.

El documento, inspirado en el artículo «Cómo iniciar la digitalización de tu pyme sin invertir miles de pesos», ofrece una guía accesible para emprendedores que enfrentan desafíos como la falta de tiempo, recursos limitados o desconocimiento de herramientas digitales.

«La transformación digital no debe ser un privilegio para grandes empresas. Hoy existen opciones gratuitas y efectivas que permiten iniciar el proceso sin complicaciones», afirmó Héctor Manuel Montero Rodríguez.

Entre los principales obstáculos que impiden la digitalización de las PYMES, el informe señala tres factores recurrentes:

Creencia de que se necesitan miles de pesos para automatizar procesos.

Desconocimiento de herramientas gratuitas y fáciles de usar .

. Miedo a cambiar rutinas o perder el control operativo del negocio.

El estudio propone una solución basada en tres pilares: iniciar con lo que se tiene, elegir herramientas sencillas (como Trello, Google Calendar o WhatsApp Business) y acompañar el cambio con pequeñas mejoras semanales.

«Lo importante es empezar, aunque sea con una herramienta básica. Digitalizar no es solo usar tecnología, es tomar decisiones más eficientes todos los días», agregó el consultor.

Además, el informe incluye ejemplos prácticos de negocios que ya han mejorado su operación sin invertir grandes sumas: desde una ferretería de barrio que usa formularios digitales para pedidos, hasta un consultorio que automatizó recordatorios con WhatsApp.

Este nuevo contenido refuerza la misión de Montero Rodríguez: democratizar la transformación digital para que ninguna PYME quede fuera del avance tecnológico. Su enfoque se basa en adaptar la digitalización al contexto real de cada empresa, sin fórmulas genéricas ni promesas inalcanzables.