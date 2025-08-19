La falta de oncólogos, enfermeros y fondos agrava la desigualdad en el cáncer, alerta Alivia

Según la Comisión Europea, «existen notables disparidades entre comunidades autónomas en la disponibilidad de recursos para la atención oncológica, en particular en lo que respecta al personal sanitario, los equipos y los medicamentos oncológicos», como recoge el Country Cancer Profile 2025.

Durante el verano, ciudades como Melilla, Ibiza, Algeciras o El Bierzo han afrontado situaciones límite. «En Melilla no hay oncólogos disponibles, lo que obliga a los pacientes a desplazarse a la península» 1. En Ibiza, la plantilla «se reduce a la mitad en época estival» 2, mientras que en Algeciras «los nuevos pacientes de cáncer son derivados a otros hospitales a más de 100 kilómetros de distancia». Estas situaciones, que se repiten cada verano en distintas regiones del país, evidencian la existencia de un problema estructural en la atención oncológica en España.

La Fundación Alivia destaca que el déficit no solo afecta a los médicos: el informe señala que España cuenta con 1.106 enfermeros por cada 1.000 nuevos casos de cáncer, frente a la media de la UE de 1.376, según el ECIR. Además, la enfermería oncológica carece de reconocimiento formal en el sistema educativo español, lo que repercute en la calidad asistencial y la seguridad de los tratamientos, especialmente en periodos de vacaciones.

El gran reto pendiente

Según datos de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) 4, solo un 15% de los oncólogos jóvenes tiene contrato indefinido y más del 50% se plantea emigrar o dejar la práctica clínica, principalmente por la inestabilidad laboral. Además, el informe de la Comisión Europea recoge que el 65% de los jóvenes oncólogos ha considerado alternativas fuera de la asistencia clínica y más de la mitad (52%) se plantea trabajar en el extranjero. Para mantener ratios óptimos, España necesitaría incorporar entre 87 y 110 nuevos oncólogos a tiempo completo cada año, según la SEOM.

Falta de financiación de tratamientos: un problema estructural

A esto se suma la falta de financiación pública para los tratamientos oncológicos más innovadores, lo que agrava las desigualdades en el acceso. Según el OncoIndex.org de la Fundación Alivia, el índice de acceso a terapias recomendadas por guías internacionales es de solo 51 puntos en España, en una escala donde 100 representa el acceso a todos los medicamentos recomendados. Esta carencia de acceso a terapias avanzadas limita las opciones de los profesionales y, en muchos casos, la supervivencia y calidad de vida de los pacientes.

Medidas propuestas por Fundación Alivia

La Fundación Alivia propone reforzar la planificación y contratación de personal, especialmente en zonas deficitarias; reconocer la especialidad de enfermería oncológica en el sistema educativo y sanitario; aumentar la financiación pública para terapias innovadoras y ofrecer contratos estables e incentivos para evitar la fuga de talento.

Sobre la Fundación Alivia

Alivia Fundación Oncológica ayuda a los pacientes con cáncer en España desde 2021. Destacan proyectos como la OncoLibrería, con más de 200 artículos sobre cáncer; Oncomapa, un directorio de médicos y clínicas oncológicas; y Oncoidex, un portal que muestra el acceso a tratamientos según el conocimiento médico actual en España.