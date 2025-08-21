Panasonic acelera la transición a la aerotermia en España con la nueva Aquarea R290

Panasonic refuerza su posición en climatización sostenible con la llegada a España de su nueva generación Aquarea con refrigerante natural R290, capaz de reducir drásticamente el impacto climático (PCG 0,02) y el consumo energético del hogar. La calefacción y el agua caliente suponen cerca del 79 % del gasto energético en las viviendas europeas; en este contexto, Aquarea aporta una alternativa real y eficiente a las calderas tradicionales.

La nueva Aquarea T‑CAP Serie M (R290) mantiene la potencia calorífica nominal incluso a -15 °C sin resistencias de apoyo y opera hasta -28 °C en el exterior, garantizando confort estable en climas severos. La línea Aquarea Serie L (R290) y la Serie K (R32) completan el porfolio, cubriendo obra nueva y rehabilitación con soluciones A+++ y funcionamiento silencioso, conectadas de fábrica a Comfort Cloud y Service Cloud.

Qué cambia para el usuario

Hasta un 80 % de ahorro energético frente a sistemas convencionales, gracias a la alta eficiencia de la bomba de calor aire‑agua.

frente a sistemas convencionales, gracias a la alta eficiencia de la bomba de calor aire‑agua. Rendimiento en frío extremo: calefacción estable a -28 °C y agua de impulsión de hasta 75 °C , idónea para radiadores, fan coils y suelo radiante.

calefacción estable a y agua de impulsión de hasta , idónea para radiadores, fan coils y suelo radiante. Conectividad nativa para control y mantenimiento remoto (Comfort Cloud / Service Cloud).

para control y mantenimiento remoto (Comfort Cloud / Service Cloud). Bajo nivel sonoro (desde 27-29 dB(A) a 5 m, según modelo), pensado para entornos residenciales.

(desde 27-29 dB(A) a 5 m, según modelo), pensado para entornos residenciales. Flexibilidad de instalación en renovación y obra nueva, con configuración hidráulica y módulos All‑in‑One.

Además, la gama cumple los criterios más exigentes del etiquetado energético europeo, alineándose con las metas de descarbonización y eficiencia.

En España, cada vez más familias y promotores apuestan por la aerotermia como la vía más directa para reducir la factura energética y cumplir con las nuevas exigencias de eficiencia. La combinación de ahorro, sostenibilidad y confort está llevando a que esta tecnología gane terreno en la rehabilitación de viviendas y en la obra nueva, donde ya empieza a ser la opción preferida frente a sistemas tradicionales de calefacción.

Otro punto que marca la diferencia es la producción de parte de la gama en Europa y el soporte digital que acompaña a estos equipos. Gracias a la conectividad en la nube, instaladores y usuarios pueden monitorizar el rendimiento en tiempo real, detectar incidencias antes de que se conviertan en un problema y ajustar el consumo para que la experiencia de uso sea aún más sencilla y fiable.

Disponibilidad y canal

La nueva Panasonic Aquarea ya está disponible a través de Grupo Aplus, con información técnica, casos de uso y contacto comercial en la categoría de Aerotermia Panasonic de Grupo Aplus

Javier Marco, CEO de Grupo Aplus, señala:

«El salto de Panasonic con Aquarea R290 marca el estándar de la aerotermia que demandan las viviendas españolas: eficiente, silenciosa y preparada para el frío y maximizar el confort. La diferencia, además de un producto excepcional; es la respuesta comercial y técnica que hay detrás. Esteban Ribera, del equipo de Panasonic, responden con una agilidad que el cliente acaba percibiendo, y esto con Panasonic es marcar la diferencia. Ese tándem es el que convierte la eficiencia en ahorro y confort diario».