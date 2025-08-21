Solar360 analiza el ventilador y el aire acondicionado como alternativas para combatir el calor del verano

Con la llegada del verano, también se intensifican las olas de calor, que en muchas regiones de España pueden alcanzar temperaturas superiores a los 40 ºC. Para hacerles frente, los hogares recurren habitualmente a sistemas eléctricos como ventiladores o equipos de aire acondicionado. Aunque eficaces, estos recursos suponen también un reto, ya que los picos de demanda que generan afectan tanto al precio de la electricidad como a la estabilidad del suministro.

En este contexto, Solar360 subraya la importancia de valorar tanto la eficacia como el impacto energético de cada opción. El aire acondicionado, especialmente en modo frío, es una solución potente para enfriar el ambiente interior, pero su consumo eléctrico puede oscilar entre 800 W y 3.000 W o más, dependiendo de la potencia y la eficiencia del equipo.

Por su parte, los ventiladores constituyen una alternativa más eficiente desde el punto de vista energético, aunque menos potente. Estos aparatos no enfrían directamente el entorno, sino que generan una corriente de aire que favorece la evaporación del sudor, generando una sensación térmica más fresca. Su consumo es mucho más reducido, situándose entre los 15 y 100 W por hora.

«Un aire acondicionado puede consumir entre 10 y 50 veces más energía que un ventilador. Aunque su capacidad de enfriamiento es mayor, su impacto en la factura eléctrica también lo es. Si el objetivo es reducir el consumo y ahorrar, el ventilador se presenta como la opción más eficiente», explican desde Solar360.

Energía solar y aerotermia: eficiencia y ahorro combinados

Independientemente de la opción elegida —ventilador, aire acondicionado o el uso combinado de ambos—, Solar360 señala que una estrategia eficaz para reducir el impacto del consumo eléctrico es apostar por instalaciones solares fotovoltaicas. La combinación de placas solares con sistemas de aerotermia, que extraen energía del aire exterior para generar frescor dentro del hogar, se presenta como una de las formas más efectivas de maximizar la eficiencia energética.

De esta manera, los hogares producen energía renovable de forma autónoma, reducen su dependencia de la red y consiguen un ahorro significativo en la factura eléctrica. Además, las instalaciones solares fotovoltaicas son cada vez más accesibles, eficientes y adaptadas a las necesidades de cada vivienda.

Un ejemplo es el Plan Inteligente Solar360, una solución basada en suscripción mensual que permite reducir hasta en un 50% el coste inicial de una instalación solar. Este plan incluye un inversor inteligente con inteligencia artificial, una batería para almacenar la energía no consumida y un paquete completo de mantenimiento, reparación y sustitución. Asimismo, puede complementarse con un sistema de aerotermia, ya que Solar360 ofrece soluciones avanzadas para llevar a cabo esta integración de manera eficiente.