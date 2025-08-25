  • ESP
Espacios de trabajo sin ruidos gracias a los paneles acústicos para suelos de Selection by Andemen

Espacios de trabajo sin ruidos gracias a los paneles acústicos para suelos de Selection by Andemen
De fácil instalación, antideslizante, con un formato modular, llega a España gracias al proyecto Selection by Andemen, la moqueta para suelos compuesta por un 95% de vaqueros denim reciclados que brindan una absorción acústica natural que elimina de forma eficaz y sostenible la exposición a ruidos.

Ideal para entornos laborales y para grandes espacios como hoteles e instalaciones feriales, el suelo acústico Eco Resonace es el suelo que no se nota pero que se oye cuándo no está. De diseño minimalista y estética calmada, la moqueta que garantiza confort acústico y resistencia al paso diario, se compone de paneles cuadrados de cincuenta por cincuenta centímetros que reducen notablemente el ruido y la reverberación.

Fabricado con poliéster y vaqueros denim reciclados, el nuevo suelo Eco Resonance es recortable, se adapta a cualquier ambiente y cuenta con Pasaporte Digital de Producto (DPP), que asegura su trazabilidad y circularidad, y con la certificación internacional GRS (Global Recycled Standard).

A diferencia de otros suelos técnicos, Eco Resonance, combina estética y funcionalidad, gracias a una amplia selección de tonalidades naturales que convierten el primer suelo de vaqueros reciclados en una opción ideal para hoteles, tiendas y espacios coworking para proyectos de interiorismo que buscan diferenciarse.

Eco Resonance es uno de los productos estrella de Selection by Andemen, la nueva plataforma valenciana de venta selectiva para particulares y profesionales del mundo del diseño, la construcción y la hostelería.

Sobre Andemen
Andemen Group es un holding empresarial con raíces valencianas y vocación internacional. Con más de 18 años de trayectoria, trabaja para acercar fabricantes globales a los canales profesionales y retail de Europa. Coordina cada etapa del proceso: desde el sourcing y la adaptación del producto, hasta su comercialización y postventa personalizada, actuando con eficiencia, visión estratégica y foco en el canal.

Selection by Andemen, parte del grupo, es una plataforma especializada en interiorismo y construcción que ofrece servicios para la comercialización de colecciones de fabricantes en proyectos contract y canal profesional. Más que un catálogo, es un ecosistema de apoyo y asesoría que conecta a estudios de arquitectura, interioristas y promotoras con soluciones seleccionadas por su calidad, innovación y diseño.

El revestimiento de suelo acústico Eco Resonance es uno de los productos emblemáticos que forman parte de esta propuesta: una solución que combina sostenibilidad, estética y rendimiento técnico, pensada para aportar valor en proyectos de gran escala y reforzar el compromiso de Selection by Andemen con un diseño consciente y funcional.

