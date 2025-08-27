La Unidad Móvil de Telemedicina de Comitas e-Health, «un imprescindible» de La Vuelta

Por tercer año consecutivo, Comitas e-health ha sido seleccionada por Unipublic para ofrecer sus avanzados servicios médicos de telemedicina móvil durante La Vuelta 25. A lo largo de las 21 etapas y 3.151 kilómetros de esta competición ciclista, la compañía de telemedicina desplegará su Unidad Móvil para atender a los corredores ante cualquier caída y al personal de la organización.

La colaboración entre Comitas e-health y La Vuelta se fortalece año tras año y se ha convertido en un servicio imprescindible que ofrece una atención radiológica prácticamente inmediata en caso de accidente, que permite evaluar el alcance de las lesiones, evitando demoras y traslados. Un equipo de cinco profesionales de Comitas estará presente en cada etapa, proporcionando atención médica de alta calidad. En las dos ediciones anteriores de La Vuelta, la Unidad Móvil de Telemedicina realizó in situ más de 200 pruebas de rayos X a corredores y personal de la organización, ahorrando más de 500 horas en traslados a centros hospitalarios.

En las dos ediciones anteriores, la Unidad Móvil de Comitas e-health operó sin fallos técnicos a lo largo de todas las etapas, incluso en zonas con limitaciones eléctricas. Gracias a sus baterías de alta capacidad, el servicio se mantuvo continuo y fiable, permitiendo que la unidad llegara a lugares de difícil acceso, como los puertos de montaña del Angliru y el Tourmalet, donde se instaló a una altitud de más de 1800 metros.

Para Javier Guillén, director general de La Vuelta: «La Unidad Móvil de Telemedicina de Comitas e-health, equipada con tecnología de diagnóstico por imagen de última generación, es una herramienta clave en la rápida evaluación y tratamiento de lesiones, evitando en la mayoría de los casos, traslados a centros hospitalarios de los corredores, permitiendo abordar la atención médica de manera inmediata y facilitando, en su caso, el descanso y recuperación del corredor. Un servicio que ofrece un valor añadido indiscutible».

Aquilino Antuña, CEO de Comitas e-health, señala su satisfacción por «haber sido seleccionados, por tercer año consecutivo, para ofrecer nuestros servicios en La Vuelta. La experiencia de los dos años anteriores demuestra que nuestra Unidad Móvil de Telemedicina puede operar con éxito en las condiciones más exigentes, asegurando que los corredores reciban la mejor atención en cualquier circunstancia. Nuestro compromiso es seguir innovando y ofreciendo soluciones de salud de vanguardia en eventos deportivos».

La Unidad Movil en La Vuelta

La Unidad Móvil de Comitas e-health, equipada con un sistema de Rayos X digital de última generación, operado por profesionales sanitarios altamente experimentados de Comitas, se situará en la meta de cada etapa. Dicha unidad se ha equipado con una pantalla de grandes dimensiones, que permite visualizar la imagen de forma inmediata por los equipos médicos presentes y cuenta con todas las homologaciones y sistemas de seguridad necesarios, como los plomados de sus paredes.