La estrategia de ingesta global de Telestream impulsada por Vantage abre la puerta al contenido multimedia

Telestream, líder mundial en tecnologías de flujo de trabajo multimedia, presentará su nueva Global Ingest strategy en IBC2025, con la introducción de una arquitectura de ingesta de última generación que unifica a la perfección la captura en directo, la ingesta de tarjetas de cámara y los flujos de trabajo basados en archivos. Basadas en la probada plataforma Vantage, las nuevas capacidades de flujo de trabajo están diseñadas para ofrecer la máxima flexibilidad, escalabilidad y eficiencia, y son compatibles con entornos locales, híbridos y en la nube. Un elemento central de la estrategia es el uso práctico de la IA por parte de Telestream. En lugar de generar ‘volcados de metadatos’ no estructurados, Telestream Global Ingest produce metadatos estructurados, compatibles con el sistema y que cumplen con los estándares en el punto de captura. Esto permite una interoperabilidad instantánea con una amplia gama de plataformas, como Avid, Iconik y Mimir, lo que acelera la edición, el descubrimiento de archivos y la distribución, al tiempo que elimina los cuellos de botella en el flujo de trabajo.

«Con Global Ingest, estamos transformando un obstáculo técnico fragmentado en un punto de entrada unificado para una producción de alta velocidad y una eficiencia operativa», afirmó Charlie Dunn, vicepresidente ejecutivo de Gestión de Productos de Telestream. «Al estandarizar la ingesta en la plataforma Vantage, eliminamos la necesidad de proveedores propietarios e integraciones rígidas, lo que permite a los clientes trasladar contenido desde cualquier fuente a cualquier sistema editorial o MAM con rapidez y precisión. Estamos convirtiendo la ingesta en una ventaja estratégica en lugar de una brecha en el flujo de trabajo».

Una plataforma de ingesta unificada e inteligente

Las capacidades de ingesta escalables de Telestream proporcionan a los equipos técnicos precisión, flexibilidad y velocidad, independientemente del formato, la fuente o el entorno operativo (local, híbrido o en la nube). Admite una amplia gama de operaciones multimedia, desde la ingesta en tiempo real y de alto rendimiento para deportes y noticias en directo, hasta la ingesta escalable basada en archivos para la posproducción y las cadenas de suministro multimedia.

Entre los aspectos más destacados se incluyen:

Vantage Live Capture: un motor de ingesta de alto rendimiento con una flexibilidad de entrada/salida sin igual. Compatible con ST 2110, SDI, SRT, NDI, MPEG-TS y RTMP, permite la ingesta centralizada desde fuentes IP, SDI e incluso basadas en cinta. Con soporte para hasta 16 canales en una sola RU y una amplia compatibilidad con códecs, Live Capture se integra a la perfección en sistemas editoriales y MAM como Avid y Adobe.

Live Schedule PRO 2.0: una plataforma de programación de alta disponibilidad y preparada para empresas con capacidades de implementación en clúster, automatización y conmutación por error. Diseñada para un funcionamiento continuo, es ideal para salas de redacción en directo, emisoras deportivas y entornos de ingesta 24/7.

Ingesta de tarjetas de cámara: la solución de ingesta de tarjetas de cámara de Telestream ofrece una experiencia de usuario optimizada con extracción de metadatos mejorada, flujos de trabajo multidestino y una estrecha integración con Vantage. Acelera los tiempos de respuesta para los editores y admite la producción de contenido moderno a gran escala.

Reseña: Proxyless Player para equipos distribuidos: una experiencia de reproducción de calidad profesional para medios en directo y capturados, con reproducción nativa en tiempo real de 10 bits, osciloscopios y monitorización de audio. La reseña respaldará la colaboración editorial remota sin necesidad de generar proxies.

Visitar Telestream en IBC2025

Telestream presentará Global Ingest con tecnología Vantage en la feria IBC2025, stand 7.B21. Para concertar una reunión o solicitar una demostración, visitar https://www.telestream.net/ibc2025/#schedule-a-meeting-section.

Descargar imágenes aquí.

Sobre Telestream

Ingesta. Mejora. Entrega.

Telestream lleva casi tres décadas a la vanguardia de la innovación en medios digitales, actuando como socio de confianza detrás de algunas de las operaciones de medios más críticas del mundo. Sus soluciones de prueba y medición y de flujo de trabajo multimedia, líderes en el sector, optimizan las operaciones y se adaptan de manera eficiente a todo el ciclo de vida de los medios, desde la captura y la producción en directo hasta la automatización, el procesamiento, el control de calidad, la gestión de contenidos y la distribución. Diseñadas para entornos locales, en la nube e híbridos, Telestream garantiza una entrega de medios de alta calidad a cualquier público, en cualquier plataforma. La empresa es de capital privado y tiene su sede en Nevada City, California. Más información en www.telestream.net.