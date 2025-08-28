GA-ASI marca otro hito en la aviación con las pruebas de vuelo del YFQ-42A CCA

Este logro histórico continúa la rápida creación por parte de la empresa de nuevas plataformas no tripuladas propulsadas por reactores, fletadas por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF) para lograr el dominio aéreo, y diseñadas para una producción rápida, en grandes cantidades y a un precio asequible.

«Qué gran momento para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y para GA-ASI», afirmó David R. Alexander, presidente de GA-ASI. «Ha sido nuestra colaboración la que nos ha permitido construir y volar el YFQ-42A en poco más de un año. Es un logro increíble y felicito a la Fuerza Aérea por su visión y a nuestro equipo de desarrollo por haber conseguido otra primicia histórica para nuestra empresa».

El YFQ-42A es la aeronave no tripulada más reciente de GA-ASI, centrada en operaciones aire-aire semiautónomas y basada en el concepto de género-especie pionero en la estación de detección externa (OBSS) XQ-67A. Mediante el uso de ingeniería digital de vanguardia basada en modelos, GA-ASI pudo acelerar su calendario y optimizar al mismo tiempo las capacidades de dominio aéreo. El núcleo de autonomía del YFQ-42 se ha entrenado durante más de cinco años de pruebas de vuelo utilizando el MQ-20 Avenger® propulsado por jet de GA-ASI, una aeronave que ninguna otra empresa tiene. Las capacidades integradas de una aeronave no tripulada sigilosa y centrada en el aire-aire, combinadas con un núcleo de autonomía de IA aprendido, proporcionan a los combatientes una ventaja definitiva en la lucha futura.

El programa GA-ASI se ha centrado en crear un entorno de producción de alta velocidad que permita a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos alcanzar su objetivo de producir más de 1000 CCA en un plazo acelerado. Las pruebas en tierra del YFQ-42A comenzaron en mayo.

La Fuerza Aérea de los Estados Unidos seleccionó a GA-ASI en abril de 2024 para construir y volar una aeronave de combate colaborativo (CCA) totalmente representativo de la producción. En marzo, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos designó a la aeronave como YFQ-42A, donde la «Y» indica que se trata de una aeronave representativa de la producción (la «Y» se eliminará cuando entre en producción), la «F» significa que es una aeronave de combate y la «Q» denota que es no tripulado.

GA-ASI ha desarrollado más de dos docenas de tipos diferentes de aeronaves no tripuladas y ha entregado más de 1200 unidades a sus clientes, fabricando más de 100 aeronaves al año en su planta de fabricación de 465,000 metros cuadrados de superficies en Poway, California. Las aeronaves de GA-ASI han acumulado casi 9 millones de horas de vuelo en total; más de 50 aeronaves de GA-ASI vuelan por todo el mundo cada minuto de cada día.

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. es el principal fabricante mundial de sistemas aéreos no tripulados (UAS). Con casi 9 millones de horas de vuelo, la línea Predator® de UAS lleva más de 30 años volando e incluye los modelos MQ-9A Reaper®, MQ-1C Gray Eagle®, MQ-20 Avenger® y MQ-9B SkyGuardian®/SeaGuardian®. La empresa se dedica a proporcionar soluciones de larga duración y misiones múltiples que ofrecen un conocimiento persistente de la situación y un ataque rápido.

www.ga-asi.com

