KAYAK: Los diez destinos que más bajan su precio en temporada media y los más buscados por los españoles

Lo cierto es que la temporada media ofrece muchas ventajas, como la posibilidad de encontrar menos aglomeraciones en destino o disfrutar de climas más suaves. Pero si hay una ventaja que todo viajero valora especialmente es la del precio. De acuerdo con los datos de KAYAK, el motor de búsqueda de viajes líder en el mundo, se busque lo que se busque, en temporada media los precios son más económicos que en temporada alta: los vuelos, hoteles y alquileres de coches son, de media, un 24 %, 20 % y 18 % más bajos que en julio y agosto, respectivamente.

Al observar los datos con más detalle, Natalia Diez-Rivas, directora comercial de KAYAK para Europa señala: «Volar a destinos domésticos e internacionales en temporada media es, de media, un 37 % y un 35 % más económico, respectivamente, que en julio y agosto. Los españoles pueden encontrar vuelos por 98 € de media a destinos nacionales y 287€ de media a destinos internacionales. En el caso de los hoteles, el comportamiento es muy similar. Los precios se sitúan en 105 € y 117 € de media por noche de hotel en destinos domésticos e internacionales respectivamente, esto es un 29 % y un 11 % más económicos que en julio y agosto».

Con el objetivo de ayudar a aquellos viajeros que quieran sacar el máximo partido a su presupuesto esta temporada media, KAYAK revela cuáles son los destinos que más han bajado su precio en comparación con la temporada alta, así como los más buscados por los españoles que ya están planeando su próxima escapada.

Destinos con las mayores caídas en los precios medios de vuelos en temporada media vs. temporada alta

De Bucarest a Ciudad de México pasando por Tánger, y con caídas en el precio de los vuelos de entre el 51 % y el 41 %, el ranking de los destinos que muestran la mayor caída en el precio de los vuelos para los meses de septiembre y octubre en comparación con julio y agosto, ofrece opciones para todos los gustos: nacionales e internacionales de corto y largo recorrido.

1. Tánger, Marruecos

Diferencia en % en el precio medio de un vuelo Sept.-Oct. vs Jul.-Ago. 2025: -51%

Precio medio vuelo ida y vuelta en clase económica: 73€

2. Burdeos, Francia

Diferencia en % en el precio medio de un vuelo Sept.-Oct. vs Jul.-Ago. 2025: -48%

Precio medio vuelo ida y vuelta en clase económica: 93€

3. Las Palmas de Gran Canaria, España

Diferencia en % en el precio medio de un vuelo Sept.-Oct. vs Jul.-Ago. 2025: -47%

Precio medio vuelo ida y vuelta en clase económica: 97€

4. Santa Cruz de Tenerife, España

Diferencia en % en el precio medio de un vuelo Sept.-Oct. vs Jul.-Ago. 2025: -46%

Precio medio vuelo ida y vuelta en clase económica: 110€

5. Tirana, Albania

Diferencia en % en el precio medio de un vuelo Sept.-Oct. vs Jul.-Ago. 2025: -44%

Precio medio vuelo ida y vuelta en clase económica: 144€

6. Bucarest, Rumanía

Diferencia en % en el precio medio de un vuelo Sept.-Oct. vs Jul.-Ago. 2025: -44%

Precio medio vuelo ida y vuelta en clase económica: 171€

7. Nantes, Francia

Diferencia en % en el precio medio de un vuelo Sept.-Oct. vs Jul.-Ago. 2025: -43%

Precio medio vuelo ida y vuelta en clase económica: 100€

8. Arrecife, España

Diferencia en % en el precio medio de un vuelo Sept.-Oct. vs Jul.-Ago. 2025: -42%

Precio medio vuelo ida y vuelta en clase económica: 128€

9. Granadilla, España

Diferencia en % en el precio medio de un vuelo Sept.-Oct. vs Jul.-Ago. 2025: -41%

Precio medio vuelo ida y vuelta en clase económica: 131€

10. Ciudad de México, México

Diferencia en % en el precio medio de un vuelo Sept.-Oct. vs Jul.-Ago. 2025: -41%

Precio medio vuelo ida y vuelta en clase económica: 590€

Para aquellos que esta temporada media estén buscando un destino de larga distancia, Natalia Diez-Rivas ofrece algunas pistas: «Aunque en larga distancia solo México se cuela en el top 10, esto no quiere decir que no haya más destinos de largo radio con un potencial de ahorro similar. Mirando hacia el este, volar a Yerevan (Armenia) en septiembre y octubre es un 40 % más económico que en julio y agosto, con un precio medio de vuelo de 275 €. En horizontes aún más lejanos, los vuelos a Colombo (Sri Lanka) y Kuala Lumpur (Malasia) muestran una caída del 35 % en temporada media en comparación con la temporada alta, situándose en los 679 € y 579 € de media respectivamente».

¿Una pista adicional? El ahorro en larga distancia «viaja» también hacia el oeste. Los vuelos a San Francisco (Estados Unidos), San José (Costa Rica) y Guayaquil (Ecuador) muestran caídas del 35 % en septiembre y octubre en comparación con julio y agosto y precios medios de vuelo de 519 €, 702 € y 809 € respectivamente.

Los destinos más buscados por los españoles que quieren viajar en temporada media

Si hay algo que el top 10 de los destinos más buscados por los españoles – en base a las búsquedas de vuelos – para esta temporada media revela, que la larga distancia gana. Entre todos los destinos internacionales del ranking (7), cuatro son de largo radio: Tokio, Nueva York, Miami y Bangkok parece que se ganarán el cariño de los viajeros españoles durante septiembre y octubre. «A cambio», los viajeros españoles podrán encontrar vuelos a estos destinos con ahorros de entre el 37 % y 24 % en comparación con julio y agosto.

1. Roma, Italia

Diferencia en % en el precio medio de un vuelo Sept.-Oct. vs Jul.-Ago. 2025: -6%

Precio medio vuelo ida y vuelta en clase económica: 113€

2. París, Francia

Diferencia en % en el precio medio de un vuelo Sept.-Oct. vs Jul.-Ago. 2025: -9%

Precio medio vuelo ida y vuelta en clase económica: 138€

3. Tokio, Japón

Diferencia en % en el precio medio de un vuelo Sept.-Oct. vs Jul.-Ago. 2025: -24%

Precio medio vuelo ida y vuelta en clase económica: 859€

4. Londres, Inglaterra

Diferencia en % en el precio medio de un vuelo Sept.-Oct. vs Jul.-Ago. 2025: -33%

Precio medio vuelo ida y vuelta en clase económica: 107€

5. Nueva York, Estados Unidos

Diferencia en % en el precio medio de un vuelo Sept.-Oct. vs Jul.-Ago. 2025: -31%

Precio medio vuelo ida y vuelta en clase económica: 463€

6. Palma de Mallorca, España

Diferencia en % en el precio medio de un vuelo Sept.-Oct. vs Jul.-Ago. 2025: -30%

Precio medio vuelo ida y vuelta en clase económica: 62€

7. Santa Cruz de Tenerife, España

Diferencia en % en el precio medio de un vuelo Sept.-Oct. vs Jul.-Ago. 2025: -46%

Precio medio vuelo ida y vuelta en clase económica: 110€

8. Ibiza, España

Diferencia en % en el precio medio de un vuelo Sept.-Oct. vs Jul.-Ago. 2025: +18%

Precio medio vuelo ida y vuelta en clase económica: 190€

9. Miami, Estados Unidos

Diferencia en % en el precio medio de un vuelo Sept.-Oct. vs Jul.-Ago. 2025: -37%

Precio medio vuelo ida y vuelta en clase económica: 486€

10. Bangkok, Tailandia