Estos son los planes favoritos del verano para los españoles según Mahou 0,0 Tostada

La playa es, para la mayoría de los españoles, el plan estrella del verano, según un reciente estudio de Mahou 0,0 Tostada. Una preferencia que destaca especialmente entre los andaluces, murcianos y castellanoleoneses, frente a otras comunidades como Comunidad Valenciana, Cataluña o Aragón, donde triunfan otro tipo de planes. Con motivo de su nueva campaña, la marca ha querido descubrir cómo disfrutan realmente los españoles de la época estival, animándolos a pedir más a sus planes… y también a su cerveza 0,0 Tostada favorita.

El estudio, llevado a cabo por la marca con motivo del lanzamiento de esta campaña, muestra que la playa es elegida como la opción preferida con el respaldo de casi el 42% de los encuestados, seguido de otros planes como viajar al extranjero (23%) o a la montaña (15%). Los andaluces (53%), murcianos (52%) y castellanoleoneses (51%) son los españoles que eligen este plan como su favorito del verano, al contrario que los valencianos (28%), catalanes (36%) y aragoneses (37%) que, en comparación con las demás regiones, prefieren otros planes como viajar al extranjero o a la montaña.

Escapadas, desconexión y clásicos del verano

Pero el verano no solo es playa. Los encuestados también han señalado como grandes deseos estivales tener más momentos tranquilos para uno mismo (44%), vivir más escapadas inesperadas (42%), más planes con los de siempre (29%) o más brindis y buena gastronomía (27%). Un 46% de los hombres encuestados prefiere buscar la calma, mientras que un 42% de las mujeres encuestadas se decanta más por esos planes inesperados.

No podían faltar tampoco los clásicos veraniegos: las barbacoas al atardecer (23%) y el tardeo en su bar o restaurante de confianza (21%) son los momentos más disfrutados.

Las zonas estrella de los planes veraniegos

Además, el estudio también apunta a Andalucía (22%), la Comunidad Valenciana (12%) y Galicia (9%) como las regiones donde los españoles disfrutamos los mejores planes del verano. ¿Los más destacados? Actividades en playas y calas (20%), escapadas rurales (13%) y fiestas populares (12%).

Los planes en compañía, la clave para disfrutar

Eso sí, si hay algo que hace verdaderamente inolvidable un plan de verano, es la compañía. Así lo considera un 72% de los encuestados, especialmente las mujeres (74%) y las personas mayores de 60 años (72%). De lejos, le sigue el entorno (17%) y la bebida y comida (8%) que se disfrute en ese momento.

Con esta iniciativa, Mahou 0,0 Tostada presenta los mejores planes del verano para disfrutar con la mejor 0,0 Tostada. Bajo el claim «Pídele más a la 0,0. Pide Mahou 0,0 Tostada», la marca pone en valor su cerveza 0,0 como la elección ideal para acompañar los planes estivales más auténticos.