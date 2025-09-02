Brother Barcelona cierra su año con una Book Party que reúne a más de 40 agencias y marcas líderes

Más de 40 agencias y marcas participaron en la doble sesión de scouting y revisión de trabajos conocida como Book Party. Entre los asistentes estuvieron referentes de la escena creativa como DDB, PS21, CANADA, TBWA, McCann, Ogilvy y Havas, así como estudios emergentes y marcas como Puig, ISDIN y Código Nuevo.

Esta variedad ilustra el posicionamiento de Brother Barcelona como punto de encuentro, talento emergente y oportunidades reales. Como resultado, más del 50% de los alumnos consiguió incorporarse al mercado laboral en la primera semana tras mostrar sus proyectos en el evento.

Push the Power: un cierre de curso con sello propio

Lejos de una ceremonia institucional, la Book Party se celebró bajo el formato Push the Power, un evento en Bridge_48 que combinó festival, premiación y celebración. La jornada culminó con sets de DJ a cargo de estudiantes, en un ambiente que reafirmó la idea de que la creatividad no se detiene.

Los Push the Power Awards premiaron propuestas diversas: desde el activismo tipográfico de NotWithMyType, pasando por el rescate emocional de la identidad familiar en Raíces (Lego), hasta el uso de la tecnología para denunciar realidades invisibles como en El Otro Apagón. El Grand Prix fue para Earlust, valorado por su sensibilidad narrativa y su excelencia visual.

Reconocimientos al talento emergente

Los galardones se distribuyeron en categorías oro, plata y bronce, con 12 ideas reconocidas y dos duplas destacadas como Duplas del Año: Marta Lomba y Esther Ramón (Curso Integral) y Laura Castro y Lourdes Bustos (Morning).

«Brother Barcelona demostró, una vez más, por qué su modelo educativo es referencia internacional: aprendizaje desde la práctica, conexión con la cultura contemporánea y un vínculo directo con la industria.», comentó Mauro Suárez, CEO Global y cofundador de la escuela.

En la misma línea, Esther Rubau, directora general de Brother España y cofundadora, subrayó que el objetivo es formar «un nuevo músculo creativo: estudiantes que piensan con las manos, que ejecutan y que entienden que el valor de una idea está en llevarla a cabo».

Un modelo con proyección global

Con la Book Party 2025, Brother Barcelona refuerza su papel dentro de la red internacional de escuelas de creatividad liderada por Mauro Suárez, consolidándose como un espacio donde la formación académica se conecta de manera directa con el mercado laboral y las dinámicas reales de la industria.