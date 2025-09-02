Celestyal lanza la campaña ‘Sail & Save’ en todas las salidas en el Golfo Arábigo

La campaña ‘Sail & Save’ también marca el regreso de la oferta CelestyalPay, con la que los pasajeros reciben un 25% adicional en todos los créditos añadidos antes de la salida, con un valor de hasta 250€ de gasto extra a bordo. Tras la fuerte demanda durante el verano, la promoción se ha ampliado hasta finales de noviembre.

Los descuentos en el programa del Golfo Arábigo incluyen 60 salidas del itinerario de siete noches Desierto Asombroso, con embarque y desembarque en Dubái o Doha a bordo del Celestyal Journey, y 47 salidas del nuevo itinerario de siete noches Arabia Icónica, con embarque y desembarque en Abu Dabi o Dubái a bordo del Celestyal Discovery, entre 2025 y 2027. Los precios parten ahora de 96€ por persona y día para un crucero de tres noches.

Todas las salidas en el Golfo Arábigo incluyen además la oferta combinable de ‘niños gratis’, en la que los menores de 12 años viajan a coste cero de crucero.*

Los cruceros por Grecia y el Mediterráneo incluyen 57 salidas del itinerario de siete noches Grecia Idílica, con embarque y desembarque en Atenas a bordo del Celestyal Journey entre 2025 y 2026, y precios a partir de 94€ por persona y día.

También se incluyen 167 salidas de los cruceros cortos de tres y cuatro noches Icónicas Islas Griegas, con embarque y desembarque en Atenas a bordo del Celestyal Discovery entre 2025 y 2027. Los precios parten de 113€ por persona y día.

Además, Celestyal ofrece un vale de 50€ para excursiones en tierra en sus cruceros de siete noches Grecia, Italia y Croacia sublimes en 2026 y 2027.

Lee Haslett, director comercial de Celestyal, comentó: «Nos apasiona hacer que los cruceros multidestino no solo sean inolvidables, sino también aporten un valor excepcional. Con nuestras nuevas ofertas ‘Sail & Save’, los huéspedes podrán disfrutar de hasta un 50% de descuento en nuestros itinerarios por Grecia y el Golfo Arábigo, además de extras especiales como niños que viajan gratis y créditos de 50€ para excursiones en tierra en itinerarios seleccionados. Comparado con unas vacaciones tradicionales en tierra, el valor es imbatible, ya que incluye comidas, bebidas, WiFi, entretenimiento, excursiones y mucho más. Se trata de un paquete vacacional todo en uno que ofrece experiencias imperdibles por menos. Y con nuestro 25% de crédito adicional combinable de CelestyalPay, nunca ha habido un mejor momento para zarpar con nosotros».