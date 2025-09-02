La Fabulosa Feria de Billy Capers llega a Lanzarote con circo, magia y diversión para toda la familia

La Fabulosa Feria de Billy Capers abrirá sus puertas del 5 al 7 de septiembre en Ginory, en el Charco de San Ginés, para ofrecer un espectáculo único y gratuito que promete sorprender a grandes y pequeños.

Inspirada en la magia de las antiguas ferias vintage y el espíritu del circo clásico, la feria propone un viaje inolvidable a un universo lleno de color, fantasía y diversión.

Durante tres días, el público podrá disfrutar de espectáculos circenses, pasacalles, juegos tradicionales, talleres y atracciones que invitan a despertar la curiosidad y a redescubrir la ilusión con ojos de niño.

«En el mundo de Billy Capers, la imaginación no tiene límites, y cada rincón está diseñado para provocar un ¡guau!», destacan sus organizadores.

El evento está producido por Zukoabega Producciones, a través de las concejalías de Turismo y de Actos y Eventos, con el patrocinio del Ayuntamiento de Arrecife y la colaboración de Promotur.

La Fabulosa Feria de Billy Capers se presenta como una oportunidad única para que residentes y visitantes vivan una experiencia mágica e irrepetible en un entorno emblemático como el Charco de San Ginés.

Horarios de apertura:

Viernes: 18:00 – 23:00

Sábado: 11:00 – 23:00

Domingo: 11:00 – 14:00

La feria contará con actuaciones sorprendentes de artistas reconocidos internacionalmente, como Karcocha, el famoso arlequín chileno itinerante que ha cautivado al público en más de 50 países con su improvisación única y su humor gestual cargado de empatía y humanidad, transformando cualquier espacio en un escenario donde cada espectador se convierte en cómplice de la risa; Historias de un Baúl, con Fidel y Capulita, dos entrañables personajes viajeros, circenses y soñadores que van por la vida con un antiguo baúl a cuestas del que brotan pelotas de malabares, aros hula hoops y una historia tierna de humor y circo; y Mr. Copini, artista multidisciplinar con más de 20 años de trayectoria que ha actuado en más de 40 países y participado en 150 festivales internacionales, ofreciendo un estilo de espectáculo único que entrelaza humor, circo e improvisación.

Para dar cabida a tanta creatividad, la feria contará con cuatro escenarios principales, donde se desarrollarán actuaciones de manera continua para que siempre haya un espectáculo en marcha, además de varios escenarios más pequeños repartidos por el recinto, pensados para acercar la magia, el circo y la diversión a cada rincón y garantizar que el público disfrute de una experiencia vibrante en todo momento.

Asimismo, el evento dispondrá de una zona de comedor con food trucks, junto con espacios de descanso especialmente pensados para reponer energías y continuar viviendo la magia de la feria. Y para los más pequeños habrá un tiovivo de estilo clásico, una atracción entrañable que evocará la esencia de las ferias de antaño y añadirá un toque familiar y encantador a la experiencia.