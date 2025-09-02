Llega Muiyu, la primera revista en audio del mercado, una experiencia sonora para mentes curiosas

Elegir que es lo próximo que se quiere escuchar, ya sean podcast o audiolibros, es cada vez más complicado. Por eso nace Muiyu, la primera revista en audio del mercado. Una propuesta pionera que transforma el conocimiento en experiencia sonora.

Dirigida a un público inquieto y curioso, Muiyu propone nuevo contenido cada semana para descubrir y dejarse sorprender con historias contadas en voz alta, en cualquier momento y lugar. No es una herramienta educativa formal, ni un canal de noticias, ni un juego: es una revista de divulgación en audio, una colección de historias sorprendentes contadas con rigor, estilo y alma. En Muiyu lo que importa son las historias.

«Queríamos recuperar el placer de escuchar, de aprender sin tener que mirar. Muiyu no es solo una app de podcast, es una nueva forma de consumir conocimiento. Como una revista de papel, pero en audio, y adaptada al ritmo actual», explica Idoia Cantolla, fundadora de Muiyu

Una revista, pero sin papel

Muiyu incluye semanalmente una selección de piezas nuevas y variadas que se van añadiendo a un catálogo compuesto ya por cientos de episodios. Ya sea contando historias jamás contadas o abordando temas clásicos desde un ángulo inesperado, cada serie de Muiyu es una invitación a descubrir más, a pensar, a imaginar.

Cada tema está seleccionado y producido con mimo, sin prisas, y con un estilo cercano que conecta. Muiyu no busca saturar, sino acompañar. Se puede seleccionar una categoría o la duración que se quiera según el tiempo del que dispongas y está pensado para escucharse mientras caminas, cocinas, viajas o descansas.

Por qué el audio

Muiyu apuesta por el audio como formato de conocimiento. Porque el sonido estimula la memoria, mejora la concentración, genera empatía, y sobre todo, deja espacio a la imaginación. Porque permite aprender mientras haces otras cosas. Porque vuelve más accesible el contenido de calidad: solo se necesita un móvil y unos auriculares.

Además, el formato sonoro permite conectar con la voz y la emoción de quien cuenta, creando una experiencia íntima y poderosa que va más allá de lo informativo.

Liderazgo con experiencia

Al frente de Muiyu está Idoia Cantolla, una de las voces más reconocidas en el mundo del audio y los contenidos digitales. Cantolla formó parte del equipo de lanzamiento en España de plataformas de referencia como Storytel y Podimo, y en esta última fue responsable de la estrategia y producción de algunos de los podcasts más escuchados del mercado español. Con más de 20 años de experiencia en creación de contenidos, Idoia lidera ahora un proyecto que busca reinventar la forma de y consumen historias.

Ya disponible

Muiyu llega con la suscripción más baja del mercado, pensada para que nadie se quede fuera. Es la revista en audio creada para mentes inquietas, que invita a descubrir contenidos que inspiran, enseñan y sorprenden. La app está disponible en www.muiyu.com, donde cualquier persona puede unirse a una gran comunidad que escucha para aprender, crecer y dejarse sorprender.

