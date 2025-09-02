Micolet refuerza su liderazgo en moda circular con la integración de MyCloma

Micolet, una de las principales plataformas europeas de moda circular, refuerza su presencia en Portugal con la integración de la empresa portuguesa MyCloma, especializada en la compra y venta de ropa de segunda mano. Esta unión supone un paso adelante en el compromiso de ambas compañías con un modelo de consumo más sostenible, accesible y responsable.

Desde su fundación, MyCloma nació con una misión clara: dar nueva vida a prendas en desuso y contribuir activamente a un futuro más sostenible. Durante cinco años, ha construido una comunidad comprometida, formada por miles de personas que han confiado en la marca para comprar o vender ropa de segunda mano.

Ahora, esa comunidad pasa a formar parte de Micolet, una plataforma internacional presente en varios países europeos y líder en el sector de la moda circular. Esta integración permitirá a los usuarios portugueses acceder a un catálogo más amplio de marcas, mejores precios y una experiencia optimizada para seguir participando del consumo consciente.

«Esta decisión ha sido tomada con el corazón y con la certeza de que es la mejor forma de garantizar la continuidad y el crecimiento de lo que empezamos con MyCloma. El propósito sigue intacto: hacer de la segunda mano la primera opción», explican desde el equipo fundador de MyCloma.

Por su parte, desde Micolet señalan: «Estamos encantados de dar la bienvenida a toda la comunidad de MyCloma. Nuestro objetivo es que esta transición sea lo más fluida posible, y que los usuarios puedan seguir apostando por una moda más sostenible, ahora desde www.micolet.pt«.

Como parte del proceso, el sitio web mycloma.com se ha redirigido a www.micolet.pt, donde los usuarios podrán registrarse y comenzar a comprar y vender prendas de forma inmediata. Además, se ha enviado una comunicación personalizada a todos los clientes que aún tienen prendas activas en MyCloma, explicando los pasos a seguir.

Para facilitar el cambio, Micolet ha lanzado una promoción de bienvenida exclusiva para nuevos usuarios procedentes de MyCloma, con descuentos directos en su primera compra. Esta campaña ya la han recibido los usuarios en sus emails.

Importante: Esta transición no implica la asunción de compromisos u operaciones anteriores realizadas en MyCloma por parte de Micolet. Cualquier gestión relativa a compras o ventas previas deberá ser tramitada con el servicio de atención al cliente anterior de MyCloma.

Sobre Micolet

Micolet es una plataforma de compra y venta de ropa de segunda mano que opera en varios países europeos. Con miles de nuevas prendas cada día, su objetivo es ofrecer una alternativa moderna, accesible y sostenible al consumo tradicional de moda.

¿Cómo nació Micolet?

Fundada en 2015 en Bilbao (España), Micolet nació a partir de una necesidad real: la pareja de uno de los fundadores, por su trabajo vinculado al mundo de la moda, buscaba una forma sencilla de dar una segunda vida a su ropa. En ese momento no existía una solución práctica para vender ropa sin encargarse de todo el proceso. Así nació Micolet, con el propósito de ofrecer un servicio integral de venta que hiciera el proceso rápido y sin complicaciones para el usuario. Lo que comenzó como una iniciativa local, pronto evolucionó hacia un modelo internacional presente en España, Portugal, Francia, Italia, Alemania, Bélgica y Polonia.