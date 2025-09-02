Siete de cada diez CEOs en España reconocen no lograr este verano una ‘desconexión total’ del trabajo

El verano, tradicionalmente sinónimo de pausa, no lo es tanto para quienes dirigen las empresas. Según un análisis realizado por Catenon, siete de cada diez directores generales en España reconocen no haber conseguido desconectar totalmente durante sus vacaciones. La mayoría admite que, aunque redujo el ritmo, dedicó entre una y dos horas diarias a revisar correos, atender llamadas o tomar decisiones que no han podido esperar.

Una desconexión relativa y a medias

El patrón observado por Catenon es común entre directivos de distintos sectores. Las vacaciones se viven a medio gas: las jornadas laborales no desaparecen, simplemente se acortan y se desplazan hacia horarios más tardíos, comenzando en torno a las diez o diez y media de la mañana y dedicándole 1 o 2 horas al día. Los fines de semana —viernes, sábado y domingo— se convierten en los únicos días en los que los líderes consiguen, o al menos intentan, desconectar de verdad.

En cuanto a la duración, lo más habitual ha sido tomarse dos semanas de vacaciones, muchas veces fraccionadas en periodos más cortos. Durante ese tiempo, han sido los segundos al mando —directores generales adjuntos, directores financieros o directores de operaciones— quienes han sostenido la operativa. Este relevo temporal refuerza la relevancia de contar con equipos robustos y preparados, capaces de asumir peso estratégico en ausencia del primer ejecutivo.

Para Mariana Spata, Managing Director de Catenon «Este análisis confirma que la desconexión total todavía es una asignatura pendiente en la alta dirección. Sin embargo, también demuestra que los equipos de segunda línea han ganado protagonismo, lo cual es un síntoma de madurez organizativa».

Una situación similar a nivel mundial

Catenon tiene oficinas en más de 100 países en los cinco continentes y ve que esta tendencia de no realizar «una desconexión total» durante el periodo vacacional, es algo habitual en todos los directivos europeos y de otros lugares del mundo. Solo el caso de Estados Unidos refleja una plena desconexión, pero sus periodos vacacionales son mucho más cortos

Además, el sentido de la responsabilidad absoluta ejerce presión sobre el directivo que asume que debe estar siempre disponible, incluso en vacaciones. Un dato importante es que solo ellos asumen esta falta de desconexión en el trabajo y entienden que sus empleados y equipos dediquen de manera plena sus vacaciones a un descanso sin ningún tipo de conexión con la empresa. Buscan ofrecerles un buen equilibrio entre la vida laboral y personal. E incluso se puede ver el caso de empresas innovadoras que han comenzado a ofrecer días libres adicionales para asuntos personales, cumpleaños, semanas laborales intensas, etc.

Un septiembre enérgico

El regreso de septiembre, según los directivos consultados está marcado por la intensidad en los desarrollos de negocio, en la innovación y la transformación. Además, perciben que la inestabilidad mundial, las disrupciones geopolíticas y el cambio de paradigma de las TI, los lleva a estar muy encima de sus negocios.

Para Catenon, septiembre es el mes más honesto del año para el liderazgo. Es el momento en el que se revela la capacidad de los directivos para gestionar bajo presión, equilibrar negocio y personas, y transmitir confianza en medio de la incertidumbre. La forma en la que se afronte este arranque no solo determinará el cierre del ejercicio, sino también la cultura y la solidez de las organizaciones en los meses siguientes.

Para Spata, «el verano confirma que los directivos tampoco desconectan. Dedican menos horas, retrasan el inicio de la jornada, intentan descansar los fines de semana, pero el trabajo nunca desaparece. Hemos hablado con más de un centenar de directivos y la tónica general, excepto raras excepciones van en esta línea, de una falta de desconexión total en su periodo vacacional».