XCharge lanza GridLink en Europa, impulsado por su tecnología de batería patentada para una mayor seguridad

XCharge Europe ( XCharge EU), la sede central en la UE de XCHG Limited (NASDAQ: XCH) y proveedor de soluciones de carga de alta potencia y con batería integrada para vehículos eléctricos, ha presentado su último sistema de carga, GridLink, al mercado europeo en la Intercharge Network Conference (ICNC) celebrada en Berlín, Alemania. Tras un exitoso lanzamiento y su implementación ya realizada en Norteamérica, el sistema se ha adaptado completamente para cumplir con las normas de la UE, y cuenta con un sistema de gestión térmica refrigerado por líquido y tecnología avanzada de extinción de incendios.

El núcleo de GridLink se compone de una batería de fosfato de hierro y litio (LFP) de 215 kWh patentada por XCharge, que proporciona hasta 194 kW de potencia de carga de CC y solo requiere 44 kW de entrada de CA de la red, lo que la hace ideal para lugares con capacidad de red limitada o donde las mejoras de infraestructura no son económicamente viables. La unidad de batería es escalable hasta 430 kWh y permite que el cargador funcione independientemente de la red durante los apagones. Una pantalla integrada de 55 pulgadas proporciona una interfaz atractiva para los usuarios y puede utilizarse para mostrar anuncios de manera dinámica y flexible.

Más allá de la carga ultrarrápida y el almacenamiento de energía, GridLink también admite la integración fotovoltaica (PV) sin interrupciones. Estas características integradas abordan directamente los puntos débiles del sector, como la capacidad limitada de la red, el aumento de la adopción de la energía solar y la demanda de un funcionamiento independiente de la red, al tiempo que dan solución a las preocupaciones de seguridad típicamente asociadas con los sistemas de carga de alta potencia y almacenamiento de energía.

«GridLink permite a los operadores generar nuevas fuentes de ingresos, mejorar la resiliencia de la red y garantizar una seguridad multicapa en todas las operaciones. Estamos orgullosos de traer esta tecnología a Europa en un momento en el que el mercado demanda soluciones de recarga más eficientes y preparadas para el futuro», afirma Albina Iljasov, directora de XCharge para Europa.

Poniendo el listón más alto en materia de seguridad para la recarga de vehículos eléctricos

GridLink establece un nuevo referente en materia de seguridad, combinando una gestión térmica de vanguardia con avanzados sistemas de extinción de incendios. Su sistema de refrigeración líquida proporciona una superficie de disipación del calor 2,38 veces mayor que los diseños estándar, manteniendo una temperatura estable de 37 °C incluso bajo cargas elevadas o en entornos extremos. Cada paquete de baterías está equipado con cuatro sensores para la detección temprana de peligros y un sistema de ventilación automatizado que dispersa activamente los gases inflamables antes de que alcancen niveles críticos. De forma única, GridLink integra el primer «depósito de líquido extintor» del mundo incorporado para la extinción de incendios de la estructura del cargador, lo que minimiza los daños y permite una sustitución rápida y rentable del módulo de baterías.

Además, el sistema está diseñado para facilitar el mantenimiento, ya que solo se necesitan dos técnicos para el servicio de rutina. El cargador también es compatible con los estándares de comunicación actuales, incluidos OCPP 1.6J y 2.0.1, y se conecta a través de GSM, LTE o LAN.

Nuevo potencial de ingresos para los operadores de instalaciones solares

GridLink canaliza la energía solar directamente hacia la recarga rápida de CC, lo que ofrece una forma práctica de utilizar la generación in situ. Este método es especialmente relevante en lugares donde la devolución de electricidad a la red ofrece un rendimiento económico limitado. Al conectar las instalaciones de paneles solares directamente a la infraestructura de recarga, GridLink permite que estos recursos generen beneficios operativos y económicos tangibles.

Acerca de XCharge EU

XCharge Europe es un proveedor de soluciones de carga de alta potencia e integradas en baterías. Con sede en Hamburgo desde 2017, la compañía apoya a los líderes del sector con innovadoras soluciones de carga y servicios postventa fiables. Con la incorporación de un nuevo laboratorio de pruebas en Hamburgo en 2024, junto con las instalaciones de pruebas de SGS en Madrid, XCharge Europe refuerza su compromiso con el mercado europeo, lo que permite realizar pruebas rigurosas de productos, diseñar soluciones personalizadas e impulsar el avance de la movilidad eléctrica en toda la región.

Acerca de XCharge

XCharge (NASDAQ: XCH), fundada en 2015, es un líder mundial en soluciones de carga integradas para vehículos eléctricos. La compañía ofrece completas soluciones de carga de vehículos eléctricos que incluyen principalmente cargadores rápidos de CC, los avanzados cargadores rápidos de CC integrados en baterías, así como servicios complementarios. Mediante la combinación de la tecnología de carga patentada de XCharge, la tecnología del sistema de almacenamiento de energía y los servicios adicionales, la compañía optimiza la eficiencia de la carga de los vehículos eléctricos y libera el valor potencial del almacenamiento y la gestión de la energía. Comprometida con la provisión de soluciones innovadoras y eficientes para la carga para vehículos eléctricos, XCharge trabaja activamente para impulsar un futuro global sostenible fundamental para el crecimiento y el desarrollo a largo plazo.

Declaración de seguridad

