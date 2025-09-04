Clean Air Metals confirma una posible ampliación importante en el yacimiento Escape

Clean Air Metals Inc. («Clean Air Metals» o la «Compañía») (TSXV:AIR)(FRA:CKU)(OTCQB:CLRMF) se complace en informar que ha intersectado más de 50 m de mineralización de sulfuros magmáticos en el conducto ultramáfico Escape a una profundidad de 400 m (Imagen 1). La intersección se observó en el núcleo del pozo de perforación EL25-001, situado a unos 350 m de los límites actuales del yacimiento Escape («Escape»).

El objetivo era la primera de varias anomalías magnéticas y electromagnéticas coincidentes que se perforarán en la mitad oriental del conducto Escape. La nueva intersección abre 2,5 km de objetivos geofísicos prospectivos y ofrece una nueva oportunidad crucial para ampliar el inventario mineral existente1 en el proyecto Thunder Bay North («TBN»), lo que complementa el enfoque de la empresa de impulsar el proyecto para que se convierta en un importante productor de minerales críticos de Cu, Pt, Pd y Ni. Se espera que los resultados de los análisis estén disponibles en las próximas semanas.

El vicepresidente de Exploración de Clean Air Metals, Lionnel Djon, comentó: «El éxito del pozo EL25-001 en Escape, que tenía como objetivo una anomalía geofísica con forma de salón de baile similar a las perforadas recientemente en el yacimiento Current, supone un cambio revolucionario. El pozo parece haber alcanzado el borde del objetivo del salón de baile dentro de la extensión descendente del yacimiento. Es importante destacar que esta nueva intersección valida nuestra metodología de selección de objetivos geofísicos y abre un enorme potencial para la expansión de los recursos en TBN dentro de la extensión oriental modelada de 2,5 km de longitud, previamente sin explorar, del conducto Escape».

1 1 El yacimiento Escape es un contribuyente clave al proyecto TBN, ya que representa aproximadamente el 40% del contenido total de metal de los 14 millones de toneladas estimadas de recursos indicados (informe técnico NI 43-101 sobre el proyecto Thunder Bay North, Ontario, Canadá, SLR Consulting Canada Ltd, 19 de junio de 2023), que contienen 2,4 millones de onzas equivalentes de platino.

Imagen 1. Mineralización típica de sulfuros magmáticos en peridotita del pozo EL25-001, aproximadamente a 350 m al este de los límites previamente definidos del yacimiento Escape.

Perforación de extensión de descenso rápido con escape de depósito

En agosto, la empresa realizó pruebas de perforación en el primero de varios objetivos geofísicos en la extensión modelada hacia abajo del yacimiento Escape (véase el comunicado de prensa del 22 de julio de 2025). Estos objetivos se seleccionaron dentro de una anomalía magnética de 2,5 km de longitud que coincide localmente con anomalías de conductividad recientemente definidas.

Se prevé perforar en el futuro otros dos objetivos de alta prioridad que presentan máximos coincidentes de magnetismo y conductividad. También se está considerando la posibilidad de realizar estudios geofísicos adicionales para mejorar la detección de las zonas de mayor conductividad dentro de la extensión modelizada del conducto Escape.

La unidad ultramáfica mineralizada intersectada en el pozo EL25-001 parece representar la pared lateral de la estructura tipo salón de baile que se está explorando. Un estudio EM posterior del pozo reveló una fuerte anomalía de conductividad en la parte inferior del pozo, lo que proporcionó una valiosa orientación para la perforación de seguimiento de este objetivo específico.

Mike Garbutt, director ejecutivo de Clean Air Metals, comentó: «No podríamos estar más satisfechos con lo que vemos en este primer pozo perforado en la zona de Escape. Este pozo sirve como trampolín para futuros esfuerzos de exploración con el fin de ampliar los recursos en Escape, mientras avanzamos agresivamente en el proyecto Thunder Bay North a través de los próximos estudios. También nos entusiasma el reciente interés del mercado en el platino y el paladio, lo que solo servirá para mejorar aún más la viabilidad de este proyecto».

Actualización sobre el avance del proyecto Thunder Bay North

La empresa, en colaboración con varios consultores, sigue avanzando en la evaluación económica preliminar (PEA) de Thunder Bay North. Este estudio incluirá una actualización de los recursos de los yacimientos Current y Escape, al tiempo que esbozará un modelo de producción sólido y de mayor ley que mejora el potencial de molienda por encargo. Se espera que los resultados de la PEA estén disponibles en un futuro próximo.

Durante el verano, la empresa también recopiló datos medioambientales de referencia en el emplazamiento del proyecto, prestando especial atención a la hidrología, las aguas superficiales y la monitorización hidrogeológica, en previsión de una futura solicitud de permisos. Conociendo las condiciones previas al desarrollo del emplazamiento, Clean Air Metals puede evaluar los riesgos, diseñar medidas de mitigación adecuadas y establecer los objetivos del plan de cierre.

Persona cualificada

El Dr. Lionnel Djon, Ph.D., P.Geo., persona cualificada según la Norma Nacional 43-101 y vicepresidente de Exploración de la empresa, ha revisado y aprobado toda la información técnica contenida en este comunicado de prensa.

Sobre Clean Air Metals

Clean Air Metals es una empresa de desarrollo y exploración que está impulsando su proyecto insignia, Thunder Bay North Critical Minerals («TBN»), del que es propietaria al 100 %, situado a 40 km al noreste de Thunder Bay, Ontario. El proyecto TBN, accesible por carretera y situado junto a infraestructuras ya establecidas, alberga dos (2) yacimientos, Current y Escape, separados por solo 2,5 km. En conjunto, los yacimientos albergan un recurso mineral indicado de 13,8 Mt que contiene 2,4 millones de onzas equivalentes de platino (Informe técnico sobre el proyecto Thunder Bay North, Ontario, Canadá, NI43-101, SLR Consulting Canada Ltd, 19 de junio de 2023), con un importante potencial de expansión en profundidad.

