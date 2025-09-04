Masaltos.com se suma al III Festival Internacional de Dragon Boat contra el Cáncer de Mama en Sevilla

El próximo 4 de octubre de 2025 se celebrará en el campo de regatas del CAN Triana de Sevilla el III Festival Internacional de Veteranos de Barco Dragón de Sevilla bajo el lema ‘Remar contra el cáncer de mama’. El evento, cuyo periodo de inscripción está abierto en la web de Sevilla Dragón, está organizado por el CDP Sevilla Dragon y la Asociación BCS Sevilla y contará con el apoyo de Masaltos.com, empresa sevillana referente en calzado para hombres con alzas internas que permiten ganar hasta siete centímetros de altura.

El festival reunirá a más de 400 deportistas de toda Europa en diferentes categorías, las cuales son BCS (supervivientes de cáncer de mama), open, femenino, mixto y paradragón. Además de la competición, el 3 de octubre se celebrará una jornada científica dedicada al deporte y el cáncer, con ponencias de expertos en ejercicio físico aplicado a pacientes oncológicos.

El barco dragón, disciplina milenaria de origen chino, ha demostrado ser altamente beneficiosa para supervivientes de cáncer de mama, al favorecer el fortalecimiento muscular, el drenaje linfático y el bienestar emocional. De hecho, está recomendado por la Unidad de Oncología Radioterápica del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.

Para Masaltos.com, esta colaboración forma parte de su compromiso de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), que incluye el apoyo a iniciativas sociales, culturales y deportivas de impacto positivo en la comunidad. «Queremos remar juntos por la vida y por la visibilidad del deporte como herramienta de superación del cáncer de mama y de cualquier tipo de cáncer. Colaborar con BCS Sevilla en este festival es un orgullo para nuestra empresa», destacan desde la firma.

Con sede en Sevilla y presencia internacional en más de 120 países, Masaltos.com no solo impulsa la confianza de sus clientes con calzado innovador que aumenta la altura de los hombres del todo el mundo, sino también proyectos que inspiran salud, inclusión y solidaridad.