Dra. Tammy Toribio representará a República Dominicana en el XXIII Congreso Internacional SEMAL en Madrid

Este encuentro reúne a destacados expertos internacionales en el campo de la longevidad, la estética y la innovación médica.

En el marco de este congreso, la Dra. Toribio tendrá a su cargo la ponencia titulada: «Abordaje Estético del Paciente Oncológico: Dermocosmética, tratamientos de reposición de volumen e inductores de colágeno en rostro cadavérico», un tema de alto impacto y relevancia científica que busca ofrecer alternativas y soluciones personalizadas para mejorar la calidad de vida y la autoestima de los pacientes que atraviesan o han superado un proceso oncológico.

La conferencia plantea un enfoque multidisciplinario, integrando dermocosmética avanzada, protocolos de recuperación del volumen facial y el uso de inductores de colágeno como técnicas de vanguardia en la restauración estética. El objetivo principal es contribuir al bienestar integral del paciente oncológico, promoviendo no solo la salud física, sino también la confianza y la aceptación personal.

La Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad (SEMAL) es una institución médico-científica sin ánimo de lucro fundada en 1984, con sede en España y proyección internacional. Desde su creación, se ha consolidado como una plataforma de referencia en la promoción de la investigación, la docencia y la actualización profesional en áreas como la medicina antienvejecimiento, la estética médica y la longevidad saludable.

Cada año, la SEMAL organiza su Congreso Internacional, que se ha posicionado como uno de los eventos científicos más relevantes en Europa, al reunir a especialistas de distintas disciplinas para compartir avances, investigaciones y tendencias que marcan el futuro de la práctica médica. En su edición número XXIII, el congreso contará con la participación de expertos provenientes de más de 20 países, quienes abordarán temas relacionados con la prevención del envejecimiento, los tratamientos estéticos más innovadores y los protocolos de bienestar integral.

La participación de la Dra. Tammy Toribio en este escenario constituye un hito para la medicina estética de la República Dominicana, ya que posiciona al país dentro del mapa internacional de la investigación y la innovación médica.

La especialista, ampliamente reconocida por su experiencia en estética médica y tratamientos personalizados, ha dedicado gran parte de su trayectoria a explorar técnicas seguras y efectivas para la recuperación estética de pacientes con condiciones clínicas complejas, entre ellos quienes han pasado por procesos oncológicos.

Con esta conferencia, la Dra. Toribio no solo comparte conocimientos científicos, sino que también visibiliza la importancia de atender las necesidades emocionales y psicológicas del paciente a través de la estética, entendida como una herramienta de apoyo a la salud integral.

El abordaje estético del paciente oncológico es un campo en constante evolución que busca dar respuesta a una realidad cada vez más presente en la práctica médica. Los avances en oncología han permitido mejorar la tasa de supervivencia, pero muchos pacientes enfrentan cambios físicos que afectan su autoestima, sus relaciones sociales y su calidad de vida.

La propuesta de la Dra. Toribio se centra en aplicar protocolos estéticos basados en evidencia científica, respetando siempre la condición médica del paciente y contribuyendo a una recuperación integral. Su enfoque es considerado innovador porque combina la tecnología dermocosmética más avanzada con técnicas de regeneración tisular y volumétrica, integrando la estética como un aliado de la medicina oncológica.

La presencia de la Dra. Tammy Toribio en el XXIII Congreso Internacional SEMAL refleja el nivel de excelencia alcanzado por los profesionales de la salud dominicanos y su capacidad para aportar soluciones en escenarios internacionales altamente competitivos.

Con su ponencia, la República Dominicana contará con una voz autorizada en un congreso que marca tendencia en la medicina estética y antienvejecimiento, destacando no solo el talento local, sino también la visión humanizada y científica que caracteriza su práctica médica.

Sobre el Congreso SEMAL 2025

• Evento: XXIII Congreso Internacional de Medicina Antienvejecimiento y Estética Médica (SEMAL)

• Lugar: Madrid, España

• Fecha: 2 al 4 de octubre de 2025

• Ponencia de la Dra. Tammy Toribio: «Abordaje Estético del Paciente Oncológico: Dermocosmética, tratamientos de reposición de volumen e inductores de colágeno en rostro cadavérico»