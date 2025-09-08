IXOPAY integra los pagos de J.P. Morgan, ampliando la conectividad de pagos globales para los comerciantes

IXOPAY, proveedor líder de servicios de coordinación de pagos para empresas, ha anunciado hoy la integración de la plataforma comercial de J.P. Morgan Payments, como miembro de J.P. Morgan Payments Partner Network

Los clientes comerciales de IXOPAY ahora pueden integrar sin problemas la plataforma comercial global e integral de J.P. Morgan Payments en su sistema de pagos a través de la API única de IXOPAY. Al combinar la plataforma de coordinación flexible de IXOPAY con la sólida infraestructura de pagos de J.P. Morgan Payments, los comerciantes pueden optimizar las tasas de aprobación y beneficiarse de transacciones transfronterizas más fluidas y una mejor protección contra el fraude, todo ello mientras reducen la complejidad operativa y ofrecen una experiencia fluida al cliente.

Martin Hyde, director de asociaciones para EMEA y APAC en J.P. Morgan Payments, afirmó: «Como parte de nuestra creciente red global de socios, estamos encantados de combinar nuestras capacidades de adquisición global con la flexible coordinación de IXOPAY. Nos comprometemos a proporcionar a nuestros clientes comerciantes soluciones de pago que impulsen el crecimiento y mejoren la eficiencia, satisfaciendo sus necesidades y las de sus clientes».

La red J.P. Morgan Payments Partner Network, que cuenta con más de 80 empresas miembro, reúne la amplia gama de soluciones de pago de J.P. Morgan Payments y sus relaciones con terceros para ayudar a los clientes a crear, implementar, ampliar y optimizar estrategias de pago basadas en sus necesidades empresariales.

«Nuestra misión es ayudar a los comerciantes a simplificar, optimizar y ampliar los pagos a nivel mundial, y esta colaboración con J.P. Morgan Payments supone un gran paso adelante», afirmó Dan Beardall, director de estrategia de socios de IXOPAY. «A través de nuestra API única, los comerciantes ahora pueden acceder a una de las redes de adquisición más respetadas del mundo, al tiempo que se benefician de las herramientas de enrutamiento dinámico, gestión de riesgos y optimización del rendimiento de IXOPAY. Se trata de una coordinación a escala empresarial».

Optimización avanzada de pagos y gestión de riesgos

A medida que las empresas se expanden a nuevos mercados y gestionan volúmenes crecientes de transacciones digitales, necesitan soluciones de pago que maximicen las tasas de aprobación, reduzcan el fraude y simplifiquen el cumplimiento normativo. Gestionar múltiples proveedores de pago, permitir transacciones fluidas y proteger los datos de los clientes puede ser complejo y requerir muchos recursos. Al integrar una gestión avanzada de riesgos, un enrutamiento dinámico de transacciones y una tokenización universal, IXOPAY ayuda a los comerciantes a reducir las fricciones, mejorar la seguridad y optimizar los costes a gran escala.

J.P. Morgan Payments combina servicios de tesorería, comercio y capital circulante, y servicios de tarjetas y comercios para ayudar a los clientes a pagar a sus clientes o empleados en diferentes divisas en todo el mundo. Procesa más de 10 billones de dólares en pagos diarios, opera en más de 160 países y con más de 120 divisas.

Sobre IXOPAY

IXOPAY es la plataforma global de coordinación de pagos de nivel empresarial para negocios que exigen escala, flexibilidad y control. Con más de 40 000 millones de dólares en pagos gestionados para clientes de más de 30 países, IXOPAY combina uno de los ecosistemas de adaptadores más amplios del sector (más de 200 PSP y más de 300 métodos de pago) con herramientas de enrutamiento inteligente, tokenización y ciclo de vida completo, todo ello a través de una única API independiente del proveedor. Al eliminar la complejidad y la dependencia de un procesador, IXOPAY convierte la infraestructura de pagos en una ventaja estratégica, lo que permite integraciones más rápidas, mayores tasas de aprobación y una expansión fluida a nuevos mercados. Más información en www.ixopay.com.