Swipet revoluciona la atención al cliente en seguros con ‘Laura’, su IA que parece una persona real

Swipet, la insurtech especializada en seguros veterinarios a medida, se posiciona como una de las primeras empresas del sector en apostar decididamente por la inteligencia artificial para transformar la atención al cliente y el proceso de contratación. Con el lanzamiento de Laura, su sistema de IA conversacional tanto por WhatsApp como vía telefónica, Swipet ha marcado un antes y un después en la forma en que se gestionan los seguros en España.

¿Quién es Laura?

Laura es una IA hiperrealista desarrollada por el equipo de Swipet que mantiene conversaciones naturales con los clientes desde el primer contacto. Se integra directamente en el sitio web de Swipet mediante el icono de WhatsApp: el usuario solo tiene que hacer clic para iniciar una conversación inmediata con Laura, sin formularios, menús ni esperas. Si el cliente lo desea, también puede pedir que le llame por teléfono y Laura lo hace. La naturalidad de su tono y fluidez es tal que la mayoría no perciben que están hablando con una inteligencia artificial.

¿Cómo actúa Laura cuando calculas un seguro?

Desde el primer momento en que un usuario solicita información sobre un seguro, Laura entra en acción:

Envía el presupuesto y las condiciones personalizadas. Interactúa para resolver dudas en tiempo real, a través de WhatsApp. Si el usuario no responde, Laura le llamará en los siguientes días para intentar contactar con lead y resolver las posibles dudas que pueda tener. Si el usuario lo solicita, Laura lo conecta inmediatamente con un humano del equipo Swipet.

Esta automatización no solo acelera el proceso, sino que también permite a Swipet hacer un seguimiento preciso de los leads más interesados o rezagados, activando estrategias de contacto multicanal de manera ética y eficaz.

«Se acabaron los menús infinitos y las llamadas eternas con esperas musicales», afirma Eduardo Pena Varela, CEO de Swipet. «Con Laura, ofrecemos una experiencia moderna, transparente y verdaderamente centrada en el cliente. Queremos acabar con la desinformación y la frustración que tradicionalmente han caracterizado al sector asegurador».

Humanos siempre disponibles

Aunque Laura es el primer punto de contacto, Swipet sigue apostando por un enfoque híbrido. Un número de teléfono visible en la landing page garantiza que cualquier persona pueda hablar directamente con un miembro humano del equipo. Además, si en cualquier momento se solicita hablar con una persona, Laura redirige la conversación sin fricciones.

Una visión de futuro para el seguro personalizado

Swipet está integrando IA no solo en la atención al cliente, sino en todo su stack tecnológico, desde la creación de seguros a medida hasta la evaluación de riesgos con su algoritmo PetShield. La incorporación de Laura no es un experimento, sino el reflejo de una filosofía clara: poner la tecnología al servicio de la transparencia, la eficiencia y la satisfacción del cliente.