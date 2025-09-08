YMANT refuerza su expansión nacional con nuevas sedes en Madrid y Barcelona

La empresa tecnológica YMANT Servicios Informáticos, con sede en Valencia y con 20 años de experiencia en el sector IT y una facturación anual de más de 4 millones de euros, anuncia la apertura de nuevas oficinas en Madrid y Barcelona. Este paso estratégico refuerza su presencia nacional con personal propio y consolida su posición como socio tecnológico de referencia para empresas que buscan mantenimiento informático, soporte IT, outsourcing y soluciones de ciberseguridad.

Fundada en 2006 en Valencia, YMANT ha evolucionado hasta convertirse en un proveedor con cobertura nacional real, ofreciendo soporte técnico presencial, proyectos llave en mano y servicios gestionados de ciberseguridad a través de su marca especializada Ciberprotege. Con más de 50 empleados y un modelo de servicio cercano, la compañía presta atención tanto a pymes como a grandes corporaciones y partners tecnológicos.

«La apertura de nuestras sedes en Madrid y Barcelona marca un hito en la historia de YMANT. Queremos estar aún más cerca de nuestros clientes estratégicos, ofrecerles un servicio ágil y fiable, y atraer nuevo talento especializado en IT y ciberseguridad», afirma Carlos Vicente Córdoba, CEO y fundador de YMANT. «Nuestra misión es que las empresas se centren en hacer crecer su negocio mientras nosotros nos ocupamos de que la informática no sea un problema».

La expansión a Madrid y Barcelona responde al crecimiento sostenido de la compañía y a la creciente demanda de servicios tecnológicos que combinen eficiencia, seguridad y proximidad. Además, YMANT refuerza así su compromiso con la creación de empleo de calidad y con la innovación en soluciones que aporten valor real a sus clientes.

Con esta nueva etapa, YMANT sigue avanzando hacia su visión: convertirse en el referente nacional en mantenimiento informático, servicios IT, outsourcing IT y ciberseguridad, con la confianza de cientos de empresas y el respaldo de dos décadas de experiencia.

Sobre YMANT

YMANT Servicios Informáticos es una compañía española con 20 años de trayectoria, especializada en mantenimiento informático, outsourcing IT, soporte técnico presencial, proyectos tecnológicos llave en mano y ciberseguridad. Con sede central en Valencia, cobertura nacional y presencia en Europa (especialmente, Portugal, Italia y Grecia), YMANT apuesta por un modelo de servicio cercano, ágil y medible que garantiza resultados.