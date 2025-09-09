ReputationUP advierte sobre Stealerium, el software que lleva la sextorsión al terreno de la automatización

Una de las formas más alarmantes de ciberdelito en los últimos años ha sido la sextorsión: bandas organizadas que operan con perfiles falsos en redes sociales, inducen conversaciones privadas y convencen a las víctimas de compartir imágenes íntimas.

Después, esas mismas imágenes se convierten en una herramienta de chantaje: los delincuentes amenazan con difundirlas a familiares o contactos si no reciben un pago. En otros casos, fabrican videos o fotos manipuladas con inteligencia artificial para simular escenas sexuales inexistentes, aprovechando el miedo y la vergüenza como armas principales.

Ese ecosistema criminal tiene ahora un nuevo aliado: Stealerium, un malware descubierto recientemente por la firma de ciberseguridad Proofpoint.

A diferencia de los métodos tradicionales, este software automatiza el chantaje: detecta cuando un usuario navega en páginas pornográficas, activa la cámara web sin que lo sepa, toma una fotografía y al mismo tiempo captura lo que aparece en la pantalla.

Todo ese material acaba en manos del delincuente, que lo utiliza como herramienta de extorsión. Lo inquietante de Stealerium es que no está limitado a redes criminales sofisticadas: es un software de fácil acceso que cualquiera puede aprovechar. Esta accesibilidad multiplica los riesgos y convierte a cualquier usuario en un blanco potencial.

Para Andrea Baggio, CEO de ReputationUP, esta evolución marca un antes y un después:

«Lo más preocupante es que hablamos de un delito que ya no requiere grandes estructuras criminales para operar. Ahora basta un programa capaz de automatizar el espionaje. Esto multiplica las víctimas potenciales y añade un nivel de invasión a la intimidad que resulta devastador. La sextorsión no solo roba datos: roba tranquilidad, confianza y la vida digital de una persona».

ReputationUP, un escudo para las víctimas

Con presencia en Europa y América, ReputationUP se ha consolidado como referente internacional en la defensa de la reputación digital. Su equipo multidisciplinar combina ciberseguridad, derecho digital y gestión de crisis online para apoyar y blindar a las víctimas de sextorsión, evitando la difusión de contenido sensible y ayudándolas a recuperar el control de su identidad digital.

Andrea Baggio insiste en que la clave es reaccionar de inmediato: