El software de alquiler vacacional DiBooq crece con estadísticas e integración Vrbo en su Channel Manager

Herramienta de estadísticas para propietarios: reservas, ingresos y ocupación en tiempo real en el panel de control

Primero fue el Channel Manager sin comisiones para alojamientos turísticos, luego la página web propia de reservas. Ahora, DiBooq da un paso más: con la nueva herramienta de estadísticas amplía su oferta y proporciona métricas clave de forma centralizada, que hasta ahora quedaban dispersas en Excel.

Los propietarios pueden ver de un vistazo qué alojamientos son más rentables, a través de qué canales llegan más reservas y cómo evolucionan sus ingresos frente a periodos anteriores.

Informes con un solo clic:

Número de reservas por periodo, canal y alojamiento

Ocupación por periodo, canal y alojamiento

Ingresos por periodo, canal y alojamiento

Todos los datos se recopilan automáticamente desde la cuenta de DiBooq. Decisiones que antes se tomaban por intuición ahora pueden basarse en información real. El panel está disponible en todo momento desde la app de DiBooq: en la oficina, de viaje o incluso de vacaciones.

Más información: https://www.dibooq.com/es/propietario-casa-vacacional/estadistica-analisis-alquiler-vacacional/

Channel Manager para los principales portales de reservas: Airbnb, Booking.com y Vrbo

El Channel Manager de DiBooq ahora también es compatible con la API de Vrbo. Además de las integraciones existentes con Airbnb y Booking.com, ahora es posible gestionar de forma centralizada las tres plataformas con mayor alcance. Los precios, disponibilidades y reservas se sincronizan automáticamente en tiempo real, lo que simplifica la gestión, reduce el trabajo manual y minimiza el riesgo de dobles reservas.

La conexión con Vrbo incluye automáticamente la publicación en sus plataformas hermanas Expedia, Abritel y FeWo-direkt, lo que incrementa el alcance con menos esfuerzo. Según un estudio de Skift (2024), más del 70 % del volumen mundial de reservas en el sector de alquiler vacacional proviene de Airbnb, Booking.com y Vrbo.

Configuración rápida desde la app:

Los anuncios ya existentes en Airbnb, Booking.com o FeWo-direkt se pueden vincular en pocos pasos. Los usuarios siguen un proceso intuitivo, sin necesidad de conocimientos técnicos.

Más información: https://www.dibooq.com/es/propietario-casa-vacacional/channel-manager-alquiler-vacacional/vrbo/

Condiciones y soporte

14 días de prueba gratuita con acceso completo a todas las funciones Premium

Suscripción anual: 15,93 € al mes para hasta cinco alojamientos turísticos

Opción mensual sin permanencia: 25 € al mes para máxima flexibilidad

El equipo de Customer Success ofrece asistencia en la configuración; las sesiones de onboarding son gratuitas y se reservan directamente desde la app

Disponible en Google Play Store y Apple App Store

Conclusión: nuevas funciones e innovación constante para una gestión exitosa de alojamientos vacacionales

Con la función de estadísticas y la API de Vrbo en el Channel Manager, DiBooq reafirma su objetivo de ser la plataforma de software más moderna y de mayor crecimiento para apartamentos turísticos en Europa. Transparencia, automatización y alcance, todo en una sola herramienta.

Sobre DiBooq GmbH

DiBooq es una plataforma SaaS especializada en la gestión y comercialización digital de alojamientos vacacional. Ya sea como app para propietarios con pocos alojamientos o como solución web profesional para property managers, DiBooq simplifica de manera sostenible el día a día de la gestión.

Con un Channel Manager que integra conexiones con Airbnb, Booking.com, Vrbo (incluyendo FeWo-direkt, Expedia y Abritel), página web propia de reservas, automatizaciones y la posibilidad de conectar propietarios con property managers, DiBooq ayuda a sus clientes a ahorrar tiempo, automatizar procesos y profesionalizar su negocio.

Más información: www.dibooq.com/es/

