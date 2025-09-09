U.S. Polo Assn. se asocia con Ayala Polo Club para la Sotogrande Gold Cup 2025

U.S. Polo Assn.., la marca deportiva oficial de United States Polo Association (USPA), regresó por segundo año consecutivo como patrocinador oficial de ropa de la Sotogrande Gold Cup 2025, el torneo de polo más prestigioso de España y la joya de la corona del 54.º Torneo Internacional de Polo en el Ayala Polo Club de Sotogrande, España.

La Sotogrande Gold Cup, celebrada del 28 de julio al 30 de agosto, reunió a los atletas, caballos de polo y equipos más famosos de todo el mundo para una competición de alto nivel con el pintoresco sur de España como telón de fondo. Como parte de su patrocinio, U.S. Polo Assn. proporcionó la indumentaria para el personal del torneo, camisetas personalizadas para los árbitros, gorras exclusivas de regalo y un premio exclusivo para el MVP del torneo.

Este evento anual está considerado como la cumbre del polo español y atrae a jugadores de renombre mundial, entre los que se encuentran Barto y Jeta Castagnola, Poroto Cambiaso, Polito Pieres, Hilario Ulloa, Tomás Panelo y Pablo MacDonough, por nombrar algunos, lo que lo convierte en uno de los eventos más destacados del calendario internacional de polo. La emocionante final de la Sotogrande Gold Cup 2025 vio al equipo Amanara Polo derrotar a Dos Lunas por 13-9 en un partido trepidante que mantuvo a los espectadores en vilo. Esta victoria también supuso el segundo título importante de la temporada para Amanara en el Ayala Polo Club, tras su victoria en la Sotogrande Silver Cup a principios de verano.

«Por segundo año consecutivo, U.S. Polo Assn. ha tenido el increíble honor de ser el patrocinador oficial de ropa de la Sotogrande Gold Cup», afirmó J. Michael Prince, presidente y director ejecutivo de USPA Global, la empresa que gestiona la multimillonaria marca U.S. Polo Assn. «Europa y España son importantes y están creciendo para nuestra marca, y este torneo de primer nivel nos permite fortalecer nuestra auténtica conexión con el deporte, al tiempo que llegamos a nuevos aficionados en una región donde el deporte y el estilo de vida se entrelazan de forma tan maravillosa».

Organizado por el Ayala Polo Club, el torneo contó con patrocinadores de talla mundial, entre los que se encontraban U.S. Polo Assn., Maserati, Fairmont La Hacienda, Heineken, Bacardi y el socio mediático Minuto Siete. El torneo Sotogrande Gold Cup sigue elevando el nivel del polo en Europa y España con una competición de alto nivel y una hospitalidad sin igual en un escenario emblemático para partidos de alto nivel.

«Europa y España aprecian profundamente la tradición, el estilo de vida y el deporte del polo, lo que lo convierte en un complemento natural para U.S. Polo Assn.», afirmó Lorenzo Nencini, presidente de Incom S.p.A., socio estratégico de U.S. Polo Assn. en la región. «Desde la elegancia de Sotogrande hasta el entusiasmo de nuestros aficionados al deporte en toda la región, vemos una gran oportunidad para reforzar la conexión de U.S. Polo Assn. con los consumidores que valoran la autenticidad, la calidad y el estilo atemporal».

Sobre U.S. Polo Assn. y USPA Global

U.S. Polo Assn. es la marca deportiva oficial de United States Polo Association (USPA), la mayor asociación de clubes y jugadores de polo de Estados Unidos, fundada en 1890 y con sede en el Centro Nacional de Polo (NPC) de la USPA en Wellington, Florida. Este año, U.S. Polo Assn. celebra 135 años de inspiración deportiva junto a la USPA. Con una presencia global valorada en miles de millones de dólares y una distribución mundial a través de más de 1100 tiendas minoristas de U.S. Polo Assn., así como miles de puntos de distribución adicionales, U.S. Polo Assn. ofrece ropa, accesorios y calzado para hombres, mujeres y niños en más de 190 países de todo el mundo. La marca patrocina los principales eventos de polo en todo el mundo, incluido el U.S. Open Polo Championship®, que se celebra anualmente en el NPC de Palm Beach, el torneo de polo más importante de Estados Unidos. Gracias a acuerdos históricos con ESPN en Estados Unidos, TNT y Eurosport en Europa y Star Sports en la India, ahora se retransmiten varios de los principales campeonatos de polo del mundo, patrocinados por U.S. Polo Assn., lo que permite que millones de aficionados al deporte de todo el mundo puedan disfrutar por primera vez de este emocionante deporte.

Según License Global, U.S. Polo Assn. ha sido nombrada sistemáticamente una de las principales marcas deportivas con licencia del mundo, junto con la NFL, el PGA Tour y la Fórmula 1. Además, esta marca inspirada en el deporte está siendo reconocida internacionalmente con premios por su crecimiento global. Debido a su enorme éxito como marca global, U.S. Polo Assn. ha aparecido en Forbes, Fortune, Modern Retail y GQ, así como en Yahoo Finance y Bloomberg, entre muchos otros medios de comunicación destacados de todo el mundo.

Más información en uspoloassnglobal.com o seguir @uspoloassn.

USPA Global es una filial de United States Polo Association (USPA) y gestiona la marca deportiva multimillonaria U.S. Polo Assn. USPA Global también gestiona la filial Global Polo, líder mundial en contenidos deportivos relacionados con el polo. Para obtener más información, visite globalpolo.com o Global Polo en YouTube.