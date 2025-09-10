Changan debuta en IAA Mobility 2025 y presenta una nueva visión para la movilidad inteligente global

El 8 de septiembre, Changan presentó sus más recientes avances en electrificación y tecnología inteligente durante la feria IAA Mobility 2025. La exhibición incluyó modelos de CHANGAN DEEPAL y AVATR, bajo el lema: ‘Valor tecnológico, movilidad global, empatía con el usuario’.

En línea con su visión de convertirse en una marca automotriz de clase mundial, Changan ha invertido más de 110 mil millones de RMB en tecnologías relacionadas con la nueva energía y la inteligencia vehicular en la última década. Con una red global que abarca diez centros de I+D en seis países, la compañía ha logrado importantes avances en más de 400 tecnologías clave para vehículos eléctricos, además de desarrollar de forma independiente su propia plataforma SDA.

Los productos exhibidos —incluyendo la batería Golden Shield y el sistema SDA Pilot— destacaron los logros tecnológicos de vanguardia alcanzados por la compañía.

Changan acelera su estrategia de ‘Movilidad Global’ a través de alianzas internacionales

Changan está impulsando su estrategia de ‘Movilidad Global’ mediante asociaciones estratégicas en todo el mundo. Actualmente, sus operaciones internacionales abarcan cinco regiones: Europa, Eurasia, Sudeste Asiático, Medio Oriente y África, y América Central y del Sur, con presencia en 103 países y territorios.

La compañía tiene previsto establecer 20 fábricas en el extranjero, de las cuales nueve ya están operativas, incluida su primera planta de vehículos de nueva energía (NEV) en Rayong, Tailandia. Asimismo, continúa avanzando en sus planes de manufactura local en Europa, reafirmando su compromiso con la producción regional y la integración de la cadena de suministro.

Changan también está fortaleciendo su red de ventas y servicios en Europa. Autohaus Guenther, cerca de Hamburgo, inauguró a finales de agosto el primer concesionario de Changan en Alemania. Por su parte, Reino Unido contará con 20 concesionarios operativos a mediados de septiembre, y se prevé la apertura de 30 puntos adicionales de venta y servicio antes de que finalice 2025. Para finales de este año, Changan tendrá presencia en más de 10 mercados europeos, incluidos España e Italia.

La compañía también ha establecido filiales de importación en Alemania, los Países Bajos y el Reino Unido. Cabe destacar que Bosch y ZF, dos de los principales fabricantes mundiales de componentes automotrices, presentaron en conjunto con Changan sus avances colaborativos en electrificación y automatización durante IAA Mobility 2025.

Changan reafirma su compromiso con las necesidades del usuario y gana reconocimiento internacional por su enfoque empático y centrado en las personas

Changan mantiene su compromiso con la atención a las necesidades del usuario, lo que le ha valido el reconocimiento global gracias a su filosofía empática y centrada en el cliente. El E-SUV CHANGAN DEEPAL S05, presentado durante IAA Mobility 2025, representa fielmente su visión de «Diseño europeo, innovación global». Por su parte, AVATR pone en valor la originalidad y el nuevo lujo inteligente, con la presentación mundial del concept car Xpectra, que destaca por su filosofía de diseño distintiva y tecnologías de vanguardia.

Changan hizo historia al convertirse en el único fabricante de automóviles chino en participar en la IAA en 2011 y 2013. Doce años después, la compañía cuenta con tres espacios de exhibición independientes en la IAA, lo que reafirma su compromiso con la expansión internacional y su dedicación a ofrecer productos y servicios personalizados para los usuarios de todo el mundo.