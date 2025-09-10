Karbon-X y la Banff Half Marathon celebran el 2025 con contribuciones climáticas verificadas

Por tercer año consecutivo, Karbon-X (OTCQX:KARX) y la Banff Half Marathon se han asociado para llevar a cabo una acción climática significativa y cuantificable que refleje los valores naturales de las Montañas Rocosas.

La carrera de este año incluyó contribuciones climáticas verificadas que cubrieron la huella del evento, junto con contribuciones voluntarias realizadas por los corredores al inscribirse. Al elegir una opción adicional en el momento de la inscripción, los participantes pudieron generar un impacto personal, integrando la acción climática directamente en su experiencia en la carrera.

La historia detrás de esta iniciativa es tan local como global. Banff lleva mucho tiempo viviendo al ritmo de la naturaleza, desde las primeras centrales hidroeléctricas que abastecían de energía a los pueblos de montaña hasta las hogueras que reúnen a la gente después de un día al aire libre. Las contribuciones climáticas realizadas a través de esta asociación se hacen eco de ese legado, apoyando la energía limpia y la calefacción sostenible en comunidades de todo el mundo, tal y como ha hecho Banff durante generaciones.

«La colaboración con Karbon-X nos ha proporcionado una forma significativa de alinear nuestra carrera con los valores de la comunidad», afirmó Paul Regensburg, director de la Banff Half Marathon. «Nuestros corredores se preocupan por proteger los lugares que aman, y esta colaboración ayuda a convertir esa preocupación en acción».

«La colaboración de Karbon-X con la Banff Half Marathon se basa en un compromiso compartido para proteger el entorno virgen que hace de esta carrera un destino de talla mundial», afirmó Matt Kauffman, vicepresidente ejecutivo de Deportes y Entretenimiento de Karbon-X. «Estamos orgullosos de ofrecer a los corredores una forma sencilla y eficaz de equilibrar su impacto medioambiental. En esencia, esta colaboración consiste en asumir la responsabilidad colectiva de nuestra huella, salvaguardar la belleza de Banff y promover una visión compartida de un futuro sostenible, ayudando a los competidores a correr por un objetivo que va más allá de la propia carrera».

Hasta 2027, Karbon-X seguirá desempeñando su papel como socio sostenible de la Banff Half Marathon, colaborando para minimizar el impacto e inspirar la acción colectiva entre los participantes y la comunidad en general.

Para obtener más información sobre las contribuciones y el impacto de este año, se puede visitar: https://www.karbon-x.com/banff-marathon-2026

Sobre Karbon-X

Karbon-X Corp. (OTCQX: KARX) es una empresa de soluciones climáticas integrada verticalmente que ofrece soluciones climáticas integrales tanto en los mercados regulados como en los voluntarios. Desde la creación de proyectos y la cuantificación de emisiones hasta la verificación por terceros, la emisión de créditos y la distribución en el mercado, Karbon-X garantiza la transparencia y el impacto en cada paso. Karbon-X pone al alcance de empresas e instituciones, pero también de particulares y personas comunes que desean que sus decisiones tengan un impacto duradero, medidas climáticas fiables.

Más información en: https://www.karbon-x.com/

Sobre la Banff Half Marathon

La Banff Half Marathon es la experiencia de running más impresionante de Canadá, que cada mes de junio da la bienvenida a miles de corredores a uno de los paisajes más emblemáticos del mundo. Con un compromiso cada vez mayor con la sostenibilidad, el evento celebra por igual los logros personales y la gestión medioambiental.

Más información en: https://www.banffhalf.com/