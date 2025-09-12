Dalet presenta los flujos de trabajo multimedia con IA Agentic en la IBC2025

Dalet ha anunciado un avance transformador para las operaciones multimedia: la inteligencia artificial (IA) Agentic, que unifica el ecosistema Dalet bajo una experiencia de usuario con un estilo conversacional en lenguaje natural. Mucho más que un chatbot con IA, Dalia es una capa inteligente integrada en Dalet Flex, Dalet Pyramid, Dalet InStream, Dalet Brio y Dalet Amberfin, que cuenta con una familia de agentes sensibles a los medios que actúan como asistentes para facilitar flujos de trabajo complejos en la ingesta, la producción, la gestión de derechos, la distribución y el archivo. Al combinar las características de fácil uso de las soluciones puntuales SaaS con la solidez empresarial de la arquitectura y la experiencia en flujos de trabajo de Dalet, la empresa ha dado un paso adelante revolucionario, ofreciendo a los clientes la solución más potente del sector para la cadena de suministro de noticias, deportes y medios de comunicación, y la más fácil de usar.

«Tras un año dando forma y ejecutando nuestra estrategia de producto, estamos encantados de hacer realidad esta visión», afirma Stephen Garland, director de Producto y Tecnología de Dalet. «Desde el primer día, nos hemos planteado el reto, tanto a nosotros mismos como al sector, de ofrecer la experiencia fluida y centrada en el usuario que los consumidores esperan hoy en día. Lo que presentamos no es solo otra herramienta o chatbot con IA. Es inteligencia más allá de un agente, un salto transformador que unifica todo el ecosistema de Dalet bajo una única interfaz. Con este lanzamiento, los profesionales de los medios de comunicación pueden reinventar su forma de trabajar, aprovechando todo el potencial de nuestra plataforma a través de una conversación con un asistente de confianza». Lea sobre la estrategia de producto y la trayectoria de Dalet en el artículo de Stephen: Rompiendo el cuello de botella: creando soluciones que aportan valor.

Basada en la API de núcleo abierto de Dalet, la interfaz agéntica se sitúa por encima de todas las aplicaciones de la cartera de Dalet, ofreciendo un único punto de entrada conversacional a potentes funciones. Los usuarios pueden pedir al agente que localice activos, cree colecciones de títulos en función del estado de los derechos, active flujos de trabajo de revisión o programe la ingesta en directo, y el sistema ejecutará estas tareas de principio a fin. A diferencia de los chatbots genéricos, la interfaz de IA conversacional y los agentes de Dalet son «conscientes de los medios»: están entrenados en el motor de orquestación y medios propio de la empresa, lo que permite a los usuarios interactuar con una amplia gama de tipos de medios directamente dentro del chat. Los agentes de IA de Dalet saben cómo buscar, recortar, transcodificar y empaquetar contenido sin que los usuarios tengan que salir del chat. Este enfoque mejora las interfaces de usuario tradicionales para muchas tareas cotidianas, lo que permite a los usuarios realizar operaciones complejas con facilidad.

Dentro del proyecto de I+D Skunk Works de Dalet

La nueva capacidad de IA de Agentic es el resultado del audaz enfoque de Dalet hacia la innovación, impulsado por Stephen Garland. Basándose en su probada trayectoria en la ampliación de la innovación a otros sectores, Stephen definió y ejecutó una estrategia para los medios de comunicación que combina el rigor de una hoja de ruta empresarial con la agilidad de una startup. Para acelerar esta visión, creó una «startup dentro de Dalet». El equipo multifuncional estuvo dirigido por Erwan Kerfourn, junto con Matteo De Martinis y Aaron Kroger.

«Esto comenzó como un «Skunk Works» dentro de Dalet, un laboratorio de estilo startup en el que un equipo multifuncional podía trabajar a una velocidad vertiginosa», afirma Erwan Kerfourn. «Al combinar esa libertad para experimentar con la ágil arquitectura de Dalet, convertimos ideas audaces en un avance listo para salir al mercado. El resultado es una capa inteligente que se siente como un colega experto en medios, que elimina la fricción de los flujos de trabajo y brinda a los clientes una nueva libertad para crear, vender, distribuir y publicar más rápido que nunca».

Operando a un ritmo rápido, pero sin desviarse de la estrategia general de Dalet, el equipo pudo experimentar, iterar y llevar al mercado ideas innovadoras sin interrumpir las operaciones diarias.

Sobre Dalet

Dalet permite a las organizaciones con gran cantidad de contenido multimedia transformar sus flujos de trabajo de producción y distribución, acelerando las operaciones multimedia, maximizando la colaboración y creando un mayor valor a partir del contenido. Como proveedor líder de tecnología y servicios multimedia con más de tres décadas de innovación, nuestras soluciones de software permiten un mayor control, una mayor visibilidad y una mayor productividad para los profesionales del contenido y los narradores de todo el mundo. Organizaciones líderes como Fox Networks Group, Arsenal Football Club, MediaCorp y la BBC confían en Dalet para respaldar sus operaciones diarias de contenido. Su equipo está impulsado por la pasión por los medios de comunicación y comprometido con la creación de un mundo en el que las historias cautivadoras se elaboren con belleza, se cuenten con facilidad y se transmitan con delicadeza. Más información en www.dalet.com.