Clean Air Metals anuncia el nombramiento de John Mason como director

John Mason es un geocientífico profesional con 49 años de experiencia en exploración minera y minería en el norte de Ontario. La experiencia laboral del Sr. Mason incluye puestos directivos en el Ministerio de Desarrollo del Norte y Minas de Ontario (NDMNRF) y en la Comisión de Desarrollo Económico Comunitario de Thunder Bay, antes de fundar John Mason and Associates. John Mason ha trabajado con todas las minas y los principales proyectos de exploración del noroeste de Ontario, concretamente en lo relativo a las necesidades de suministro y servicios, mano de obra, energía y acceso al transporte. John ha trabajado con muchas de las comunidades indígenas, la MNO y los municipios para maximizar las oportunidades de desarrollo económico relacionadas con la exploración y la minería y equilibrar los requisitos medioambientales y ESG.

Jim Gallagher, presidente del consejo de administración, comentó: «Las relaciones de John con la comunidad y el gobierno serán muy valiosas a medida que avancemos en el proyecto Thunder Bay North a través de la obtención de permisos, la financiación y la construcción. Tenemos la intención de aprovechar al máximo los diversos programas de apoyo y financiación disponibles tanto del gobierno provincial como del federal para proyectos mineros críticos. John ha sido un entusiasta partidario de Clean Air Metals y del proyecto Thunder Bay North desde sus inicios, y estamos deseando trabajar con él para construir la próxima mina de minerales críticos de Ontario».

La Compañía también anuncia la concesión de 500.000 opciones sobre acciones como incentivo a un director de la Compañía, sujeto a la aprobación de las autoridades reguladoras. Las opciones sobre acciones pueden ejercerse a un precio de 0,05 dólares durante un período de cinco años a partir de la fecha de emisión, y están sujetas a las disposiciones de devengo.

La información aquí contenida incluye «declaraciones prospectivas» en el sentido de la legislación aplicable en materia de valores. Las declaraciones prospectivas se refieren a información basada en hipótesis de la dirección, previsiones de resultados futuros y estimaciones de cantidades aún no determinables. Cualquier declaración que exprese predicciones, expectativas, creencias, planes, proyecciones, objetivos, hipótesis o acontecimientos o resultados futuros no es una declaración de hechos históricos y puede ser una «declaración prospectiva». Las declaraciones prospectivas están sujetas a diversos riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los acontecimientos o resultados reales difieran de los reflejados en las declaraciones prospectivas, entre los que se incluyen, sin limitación: riesgos políticos y normativos asociados a la minería y la exploración; riesgos relacionados con el mantenimiento de la cotización en bolsa; riesgos relacionados con la normativa y la responsabilidad medioambiental; la posibilidad de retrasos en las actividades de exploración o desarrollo o en la finalización de los estudios de viabilidad; la incertidumbre de la rentabilidad; riesgos e incertidumbres relacionados con la interpretación de los resultados de las perforaciones, la geología, la ley y la continuidad de los yacimientos minerales; riesgos relacionados con la incertidumbre inherente a las estimaciones de producción y costes y la posibilidad de que se produzcan costes y gastos inesperados; resultados de los estudios de prefactibilidad y factibilidad, y la posibilidad de que los resultados futuros de la exploración, el desarrollo o la explotación minera no sean coherentes con las expectativas de la empresa; riesgos relacionados con las fluctuaciones de los precios de las materias primas; y otros riesgos e incertidumbres relacionados con las perspectivas, propiedades y negocios de la Compañía que se detallan en otras secciones del registro de divulgación de la Compañía. Si uno o más de estos riesgos e incertidumbres se materializaran, o si las hipótesis subyacentes resultaran incorrectas, los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los descritos en las declaraciones prospectivas. Se advierte a los inversores que no atribuyan una certeza indebida a las declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas se realizan en la fecha del presente documento, y la Compañía no asume ninguna obligación de actualizarlas o revisarlas para reflejar nuevos acontecimientos o circunstancias, salvo en conformidad con las leyes de valores aplicables. Los acontecimientos o resultados reales podrían diferir sustancialmente de las expectativas o proyecciones de la Compañía.