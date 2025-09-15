  • ESP
Clean Air Metals anuncia el nombramiento de John Mason como director

Clean Air Metals Inc. («Clean Air Metals» o la «Compañía») (TSX.V: AIR; FRA: CKU; OTCQB: CLRMF) se complace en anunciar el nombramiento de John Mason, D.Sc., P.Geo., como director de la Compañía, con efecto inmediato

John Mason es un geocientífico profesional con 49 años de experiencia en exploración minera y minería en el norte de Ontario. La experiencia laboral del Sr. Mason incluye puestos directivos en el Ministerio de Desarrollo del Norte y Minas de Ontario (NDMNRF) y en la Comisión de Desarrollo Económico Comunitario de Thunder Bay, antes de fundar John Mason and Associates. John Mason ha trabajado con todas las minas y los principales proyectos de exploración del noroeste de Ontario, concretamente en lo relativo a las necesidades de suministro y servicios, mano de obra, energía y acceso al transporte. John ha trabajado con muchas de las comunidades indígenas, la MNO y los municipios para maximizar las oportunidades de desarrollo económico relacionadas con la exploración y la minería y equilibrar los requisitos medioambientales y ESG.

Jim Gallagher, presidente del consejo de administración, comentó: «Las relaciones de John con la comunidad y el gobierno serán muy valiosas a medida que avancemos en el proyecto Thunder Bay North a través de la obtención de permisos, la financiación y la construcción. Tenemos la intención de aprovechar al máximo los diversos programas de apoyo y financiación disponibles tanto del gobierno provincial como del federal para proyectos mineros críticos. John ha sido un entusiasta partidario de Clean Air Metals y del proyecto Thunder Bay North desde sus inicios, y estamos deseando trabajar con él para construir la próxima mina de minerales críticos de Ontario».

La Compañía también anuncia la concesión de 500.000 opciones sobre acciones como incentivo a un director de la Compañía, sujeto a la aprobación de las autoridades reguladoras. Las opciones sobre acciones pueden ejercerse a un precio de 0,05 dólares durante un período de cinco años a partir de la fecha de emisión, y están sujetas a las disposiciones de devengo.

EN NOMBRE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Mike Garbutt
Mike Garbutt, CEO of Clean Air Metals Inc.

Ni TSX Venture Exchange ni su proveedor de servicios de regulación (tal y como se define este término en las políticas de TSX Venture Exchange) aceptan responsabilidad alguna por la adecuación o exactitud de este comunicado.

Nota de precaución
La información aquí contenida incluye «declaraciones prospectivas» en el sentido de la legislación aplicable en materia de valores. Las declaraciones prospectivas se refieren a información basada en hipótesis de la dirección, previsiones de resultados futuros y estimaciones de cantidades aún no determinables. Cualquier declaración que exprese predicciones, expectativas, creencias, planes, proyecciones, objetivos, hipótesis o acontecimientos o resultados futuros no es una declaración de hechos históricos y puede ser una «declaración prospectiva». Las declaraciones prospectivas están sujetas a diversos riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los acontecimientos o resultados reales difieran de los reflejados en las declaraciones prospectivas, entre los que se incluyen, sin limitación: riesgos políticos y normativos asociados a la minería y la exploración; riesgos relacionados con el mantenimiento de la cotización en bolsa; riesgos relacionados con la normativa y la responsabilidad medioambiental; la posibilidad de retrasos en las actividades de exploración o desarrollo o en la finalización de los estudios de viabilidad; la incertidumbre de la rentabilidad; riesgos e incertidumbres relacionados con la interpretación de los resultados de las perforaciones, la geología, la ley y la continuidad de los yacimientos minerales; riesgos relacionados con la incertidumbre inherente a las estimaciones de producción y costes y la posibilidad de que se produzcan costes y gastos inesperados; resultados de los estudios de prefactibilidad y factibilidad, y la posibilidad de que los resultados futuros de la exploración, el desarrollo o la explotación minera no sean coherentes con las expectativas de la empresa; riesgos relacionados con las fluctuaciones de los precios de las materias primas; y otros riesgos e incertidumbres relacionados con las perspectivas, propiedades y negocios de la Compañía que se detallan en otras secciones del registro de divulgación de la Compañía. Si uno o más de estos riesgos e incertidumbres se materializaran, o si las hipótesis subyacentes resultaran incorrectas, los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los descritos en las declaraciones prospectivas. Se advierte a los inversores que no atribuyan una certeza indebida a las declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas se realizan en la fecha del presente documento, y la Compañía no asume ninguna obligación de actualizarlas o revisarlas para reflejar nuevos acontecimientos o circunstancias, salvo en conformidad con las leyes de valores aplicables. Los acontecimientos o resultados reales podrían diferir sustancialmente de las expectativas o proyecciones de la Compañía.

 

