Lantmännen Unibake adquiere Boboli Benelux reforzando así la categoría de salados

Boboli Benelux está especializada en panadería mediterránea —incluyendo focaccias, pizzas y bases de pizza— y ha consolidado una fuerte presencia en los mercados de Benelux, Reino Unido y Alemania. La empresa emplea a 200 personas y tiene una fábrica de última generación en Bunschoten, que se convertirá en la primera fábrica de Lantmännen Unibake en los Países Bajos.

La adquisición responde tanto a las tendencias del mercado como a prioridades estratégicas. Boboli Benelux aporta una gran experiencia, capacidad significativa y un sólido historial de crecimiento respaldado por inversiones recientes. Servirá como piedra angular en la expansión de Lantmännen Unibake en el segmento salado.

Carsten Thomsen, presidente de Lantmännen Unibake, afirmó:

«La adquisición de Boboli Benelux es un paso firme hacia la ampliación de nuestro portafolio y el fortalecimiento de nuestra posición en el mercado europeo de productos listos para hornear, que está creciendo rápidamente. Boboli Benelux es una empresa respetada con una sólida reputación y, gracias a su experiencia en productos salados tanto para hornear como refrigerado, no solo estamos sumando capacidad, sino también generando nuevas oportunidades de crecimiento, asociaciones y liderazgo a largo plazo en esta categoría».

Bart Hulsman, CEO de Boboli Benelux, comentó:

«Unirnos a Lantmännen Unibake es el siguiente paso natural en nuestro camino. Con su visión a largo plazo y sólidos valores, ganamos un socio estratégico que comparte nuestro compromiso con la profesionalidad, la innovación y la sostenibilidad. Junto con nuestros empleados comprometidos, estamos bien posicionados para hacer crecer nuestro negocio y seguir atendiendo a clientes en toda Europa».

Magnus Kagevik, presidente del grupo y CEO de Lantmännen, añadió:

«Este es un paso importante en nuestra estrategia para impulsar el crecimiento continuo dentro de los negocios consolidados de Lantmännen. Al combinar fortalezas en distintos mercados y categorías, estamos construyendo una empresa más competitiva y resiliente, bien posicionada para expandirse aún más y ofrecer valor a largo plazo tanto a nuestros clientes como a nuestros propietarios: los agricultores suecos».

Sobre Lantmännen Unibake:

Lantmännen Unibake es uno de los mayores operadores de masas congeladas en el mundo, con sede en Copenhague. Cuenta con más de 30 fábricas modernas en varios países, emplea a unas 6.000 personas y vende sus productos en más de 60 mercados, entre los que se encuentra España. Su portafolio incluye marcas B2B y B2C reconocidas como Schulstad, Schulstad Bakery Solutions, Bonjour, Americana, Vaasan, Myllyn Paras, Pastridor y Hatting. Como parte del grupo Lantmännen, propiedad de agricultores, tiene raíces nórdicas y está comprometida con ofrecer productos de panadería seguros, saludables y sostenibles en todo el mundo. Más información: www.lantmannenunibake.com

Sobre Lantmännen:

Lantmännen es una cooperativa agrícola y líder en el norte de Europa en agricultura, maquinaria, bioenergía y productos alimentarios. Propiedad de 17.000 agricultores suecos, cuenta con 12.000 empleados y una facturación anual de más 6,37 billones de euros. A través de la investigación, el desarrollo y las operaciones a lo largo de toda la cadena de valor, asume la responsabilidad «del campo a la mesa». Más información: www.lantmannen.com

Sobre Boboli Benelux:

Boboli Benelux es una panadería líder en la categoría de panes salados, con sede en Bunschoten, Países Bajos. Lleva más de 25 años sirviendo al mercado europeo con productos como panes para compartir, pizzas, focaccias y panes especiales. Colabora con minoristas, operadores de foodservice y clientes industriales para ofrecer conceptos a medida en los canales de retail, conveniencia y foodservice. Comprometida con la calidad, la innovación y el crecimiento, desempeña un papel activo en el dinámico mercado de panadería salada. Más información: www.boboli.nl