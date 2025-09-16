Colchón Exprés inaugura en Ribera de Curtidores una de las mayores tiendas de descanso de Madrid

Colchón Exprés, tienda española referente en la venta de colchones y artículos de descanso, ha inaugurado una nueva tienda en la calle Ribera de Curtidores, en pleno centro de Madrid. Este nuevo espacio se posiciona como una de las exposiciones más amplias de la capital, ofreciendo no solo colchones de las mejores marcas, sino también bases, canapés, cabeceros, almohadas y complementos para el dormitorio.

El nuevo establecimiento incorpora además dos grandes innovaciones para el consumidor:

Camas articuladas con función masaje , que permiten experimentar nuevas formas de descanso.

, que permiten experimentar nuevas formas de descanso. SleepTest, un sistema exclusivo que analiza postura, peso, altura y otros parámetros del cliente para recomendar el colchón perfecto.

«Con esta apertura reforzamos la apuesta por ofrecer una experiencia de compra diferente: un espacio amplio, innovador y cercano donde cada persona pueda encontrar su colchón ideal gracias a la combinación de tecnología, asesoramiento experto y las mejores marcas del mercado», señala Alejandro Prieto, CEO de Colchón Exprés.

En esta nueva tienda los clientes podrán descubrir y probar modelos de Emma, Flex, Ingravity, Sonpura, Relax y otras firmas líderes, con el acompañamiento de asesores especializados en descanso.

Sobre Colchón Exprés

Fundada en 2004 en Madrid, Colchón Exprés se ha consolidado como una de las principales cadenas multimarca y multicanal de descanso en España. Con una red de 10 tiendas físicas en Madrid y Valladolid, y una web operativa desde 2004, la compañía distribuye sus productos en toda la Península y Baleares.

Desde su central en San Fernando de Henares (Madrid), la empresa diseña los colchones de su marca propia Ingravity e impulsa el desarrollo de soluciones digitales que ayudan a los clientes a elegir el mejor equipo de descanso.

Con más de 20 años de experiencia y un equipo de casi 20 asesores especializados en descanso, Colchón Exprés se distingue por su pasión, innovación y compromiso con el bienestar de las personas, ofreciendo siempre el mejor producto, al mejor precio y con un servicio cercano antes, durante y después de la compra.

Página web: colchonexpres.com