España y Finlandia, alianza estratégica para liderar el desarrollo industrial del hidrógeno verde en Europa

Business Finland invita a administraciones, empresas energéticas, operadores de redes, tecnológicas e industriales españolas a explorar sinergias con el ecosistema finlandés. Las oportunidades se materializan en forma de proyectos piloto, consorcios de innovación, ferias tecnológicas y financiación conjunta en el marco de programas como Horizon Europe, Green Hydrogen Bank y el Fondo de Innovación de la UE.

España avanza como líder europeo en hidrógeno verde gracias a su abundante recurso solar, eólico y una sólida infraestructura. Con más de 2.500 horas sol/año, una red de 45.000 km y una proyección de alcanzar el 90% de generación renovable en 2030, nuestro país ha activado más de 123 proyectos y 11 valles de hidrógeno.

Business Finland ve, en esta transformación, una oportunidad para establecer alianzas entre empresas e instituciones, aportando tecnologías punteras en toda la cadena de valor del hidrógeno: desde la electrólisis de alta eficiencia, hasta la gestión inteligente del almacenamiento o el transporte en forma líquida o en portadores como amoníaco.

«España tiene los recursos, Finlandia tiene la tecnología. La colaboración industrial entre ambos países puede convertir al hidrógeno verde en un eje realista y rentable de la transición energética europea», explica la embajadora de Finlandia en España, Sari Rautio.

Una oportunidad industrial, climática y económica

Los sectores con mayor demanda potencial en España –como la petroquímica, la siderurgia, los fertilizantes, el transporte pesado o los puertos marítimos– están impulsando la sustitución del hidrógeno gris por verde. Según el informe de Business Finland, esta transición reduciría el 60% del consumo actual de hidrógeno contaminante, equivalente a 300.000 toneladas en 2026.

España prevé crear 230.000 empleos directos e indirectos gracias a esta transformación, con un fuerte apoyo público (200 millones de euros) y aún mayor impulso privado (inversión superior a 20.000 millones). Además, iniciativas como el H2Med –corredor que conectará España, Francia y Portugal con Alemania e Italia– proyectan al país como hub exportador clave para la UE.

La aportación finlandesa tecnología, eficiencia e innovación:

Electrolizadores PEM y SOEC altamente eficientes, con menor coste energético por kg producido.

altamente eficientes, con menor coste energético por kg producido. Soluciones de almacenamiento subterráneo , licuefacción, y conversión a portadores químicos.

, licuefacción, y conversión a portadores químicos. Sistemas digitales avanzados para el control en tiempo real , la trazabilidad y la gestión de demanda.

, la trazabilidad y la gestión de demanda. Aplicaciones para movilidad pesada y transporte ferroviario basadas en celdas de combustible de alta densidad.

La experiencia finlandesa en economía circular y valorización de residuos permite desarrollar hidrógeno a partir de biogás, biomasa o aguas residuales, sumando un enfoque integral de sostenibilidad.

España avanza con más de 650 proyectos de hidrógeno verde y 21.000 M€ en inversión. Como el 70 % del coste depende de la electricidad, Finlandia ofrece soluciones eficientes: Danfoss y MSc Electronics en electrónica de potencia, ABB, Valmet y Beckhoff en automatización, Elcogen en SOEC y Hycamite en pirólisis. Empresas como Fimpec, Sweco, Elomatic, P2X Solutions, Gasum, Nordic Ren-Gas, Gasgrid y Aurora Infrastructure pueden apoyar en diseño, Power-to-X y redes. Con un 85 % del hidrógeno dirigido a industria pesada, también crece su uso en movilidad (Renfe, EMT, TMB). Finlandia aporta experiencia regulatoria para superar barreras normativas.