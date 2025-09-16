Goolzoom integra «Inmuebles», su radar de precios y oferta residencial

Goolzoom es la plataforma que incluye todas las herramientas indispensables para el análisis de inmuebles y propiedades. Su ecosistema de herramientas incluye Catastro PRO, consulta masiva de datos catastrales, acceso a nota simple y cargas registrales, capas urbanísticas y analíticas sectoriales; todo ello superpuesto a la cartografía de Google Maps y gestionado mediante potentes motores de búsqueda y filtrado. En esta plataforma única se puede obtener la información territorial de España más completa.

Hoy la compañía anuncia «Inmuebles», un nuevo módulo que agrega en tiempo real miles de anuncios publicados en la red y los enriquece con precio unitario, localización precisa, superficie, fotografía y enlace directo a la oferta. La funcionalidad, concebida para analistas, tasadores y operadores, se integra de forma nativa con el resto de capas de la plataforma y permitirá cruzar valor de mercado con catastro, planeamiento o registro en segundos.

Con «Inmuebles», los usuarios podrán descargar todo el conjunto de datos para el análisis de la oferta inmobiliaria, además de facilitar el desarrollo de aplicaciones que permitan automatizar tasaciones comparativas o estudios de inversión. El módulo hereda la lógica de gestión masiva de inmuebles de Goolzoom, admite exportación en CSV, Excel o GeoJSON.

La plataforma es utilizada de forma diaria por más de 1.500 empresas públicas y privadas –incluyendo promotoras, ingenierías, bancos, despachos jurídicos y administraciones públicas– que basan en Goolzoom sus decisiones de análisis de suelo, valoración, due-diligence o decisiones de inversión. Entre ellas se encuentran compañías de referencia como Deloitte, Abanca y CBRE.

Goolzoom mantiene planes mensuales y anuales que se adaptan al tamaño y necesidades de cada cliente y que ofrece 15 días de prueba gratuitos. Para profundizar en sus capacidades, la compañía organiza webinars de manera periódica.

Sobre Goolzoom

Fundada en 2010, Goolzoom es una proptech española especializada en la agregación y visualización de datos catastrales, registrales, urbanísticos y de mercado inmobiliario. Su misión es democratizar el acceso a la información territorial mediante una plataforma estable, actualizada y escalable que integra múltiples fuentes oficiales y privadas sobre Google Maps, ofreciendo API, descargas y herramientas analíticas que reducen costes y tiempos de estudio a profesionales del sector.