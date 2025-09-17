El 70% de los viajeros españoles confirma haber optado por destinos nacionales este verano

Tras dejar atrás los tres meses de mayor afluencia turística en España, las cifras se han mantenido tal y como estaban previstas. El informe Vacation Confidence Index, elaborado por Allianz Partners junto a la consultora OpinionWay, adelantó que un 80% de los españoles planeaba irse de vacaciones durante el verano, y que el 63% lo haría a algún destino nacional. Según datos del Observatorio Cetelem, así ha sido: aproximadamente 7 de cada 10 españoles que ha ido de vacaciones este verano lo ha hecho eligiendo un destino nacional. Un 35% afirmó preferir los destinos de playa y, según el Instituto Nacional de Estadística, las Islas Baleares, las Islas Canarias, Andalucía, la Comunidad Valenciana y Cataluña han sido los destinos turísticos con mayor ocupación hotelera.

Para los viajeros europeos, que España sea su destino favorito es una tendencia que no solo se limita al verano, sino que se mantiene durante todo el año. Según la Comisión Europea de Viajes, este 2025 ha sido el destino predilecto para el 13% de ellos, seguido de Italia (10%), Francia (8%) y Grecia (6%).

Con respecto al presupuesto para viajar, el gasto medio de 1.100 euros estimado por cada viajero español se ha traducido en una cifra final muy similar, 1.251 euros de media, un 2% más que el gasto realizado en 2024. Esta ligera desviación al alza con respecto a lo previsto responde a los gastos imprevistos o impulsivos que surgen en un contexto de ocio y se corresponden con gastos relacionados con souvenirs, actividades no planificadas o propinas.

Sin embargo, el dinero también ha sido un impedimento para algunos españoles a la hora de viajar este verano. Tal y como recogía el Vacation Confidence Index, el motivo principal por el que algunos españoles no contemplaba viajar era no disponer de dinero suficiente para ello, algo que se ha confirmado: el 57% de las personas ha afirmado no haber viajado este verano debido a su situación económica.

José Luis Tirador, Director Comercial de Allianz Partners España, comenta: «Aunque en verano son más las personas que viajan que las que no, seguimos encontrándonos en un contexto en el que la renta media no ha crecido, como lo han hecho muchos de los costes que implica viajar. Con el mismo presupuesto, ahora son menos días los que los españoles pueden irse de viaje». Sin embargo, José Luis recalca que no son necesariamente malas noticias: «Las organizaciones públicas y privadas de España tienen muchas iniciativas que están haciendo atractiva, innovadora y novedosa la oferta turística en nuestro país».