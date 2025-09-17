NRF 2025 selecciona a Allzone como ejemplo de innovación en retail

Innovación circular: cómo funciona el sistema Allzone + Ealyx

Este modelo pionero en España facilita un consumo más responsable y accesible:

Valoración inmediata del producto usado durante la compra.

Descuento automático en el carrito con la opción Ealyx Pay.

Reacondicionamiento o reciclaje garantizado, contribuyendo a la economía circular.

Los resultados hablan por sí solos: Allzone ha registrado un incremento del 51 % en el ticket medio, consolidándose como un referente en comercio electrónico sostenible.

Allzone en el escenario europeo

La invitación a NRF 2025 supone una oportunidad única para mostrar este modelo ante retailers, inversores y líderes tecnológicos europeos. La presentación se celebrará en la zona de innovación del evento, con un formato de conversación en inglés entre el equipo de Ealyx y Pablo Moscoloni, CEO de Allzone.

«Queremos demostrar que es posible crecer en ventas y reputación, impulsando al mismo tiempo la sostenibilidad. Este sistema ofrece valor real al cliente y fortalece el futuro del eCommerce», explica Pablo Moscoloni, CEO de Allzone.

Sobre Allzone y Pablo Moscoloni

Allzone es una multitienda online con más de 20 categorías activas, que gestiona anualmente más de 400.000 pedidos y transacciones en España y Portugal.

Forma parte de All In Digital Marketing S.L., compañía con sede en Madrid.

Pablo Moscoloni, CEO de Allzone, cuenta con más de 15 años de trayectoria en eCommerce, liderando proyectos digitales y posicionando a la empresa como uno de los referentes en innovación dentro del mercado español.

Qué representa NRF 2025

NRF (National Retail Federation) es un evento global de referencia que reúne a los principales actores del sector retail. Ser seleccionado como speaker en la zona de innovación supone un reconocimiento internacional al trabajo realizado por Allzone y confirma la relevancia de su propuesta en el ecosistema europeo del eCommerce.